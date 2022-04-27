RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı torunu ortaya çıktı güzelliği ortalığı salladı! Kızı Gülşen'den olan torununu görenler şaştı kaldı

İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı torunu ortaya çıktı güzelliği ortalığı salladı! Kızı Gülşen'den olan torununu görenler şaştı kaldı

İbrahim Tatlıses'in bilindiği üzere çok kalabalık bir ailesi var. 7 çocuğu olduğu bilinen İbrahim Tatlıses'in göz önünde olan iki çocuğu var. Biri Dilan Çıtak Tatlıses, diğeri ise İdo Tatlıses. Onlarında dışındakiler ise gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Özellikle kızı Gülşen adeta sır olup ortalardan kaybolmuştu. Kısa bir süre önce İbrahim Tatlıses'in paylaşımı sonrası gün yüzüne çıkan Gülşen'in bu kez de kızı ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin'in güzelliği herkesi şaşkına çevirdi.

27.04.2022 15:56 - Son Güncelleme: 27.04.2022 16:41
İbrahim Tatlıses’in sır gibi sakladığı torunu ortaya çıktı güzelliği ortalığı salladı! Kızı Gülşen’den olan torununu görenler şaştı kaldı
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İbrahim Tatlıses’in sır gibi sakladığı torunu ortaya çıktı güzelliği ortalığı salladı! Kızı Gülşen’den olan torununu görenler şaştı kaldı

Sosyal medyayı aktif kullanan 7 çocuk babası İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda gözlerden uzak tuttuğu kızlarından Gülşen'i Instagram sayfasından paylaşmıştı.

İbrahim Tatlıses’in sır gibi sakladığı torunu ortaya çıktı güzelliği ortalığı salladı! Kızı Gülşen’den olan torununu görenler şaştı kaldı

"GÜLŞEN'İM KİMSEYLE KAVGA ETMEZ"

Kızı Gülşen'i paylaşan Tatlıses fotoğrafın üzerine "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez" yazmıştı.

İbrahim Tatlıses’in sır gibi sakladığı torunu ortaya çıktı güzelliği ortalığı salladı! Kızı Gülşen’den olan torununu görenler şaştı kaldı

İbrahim Tatlıses'in kızı da kendi kızı Berfin'i paylaştı.

İbrahim Tatlıses’in sır gibi sakladığı torunu ortaya çıktı güzelliği ortalığı salladı! Kızı Gülşen’den olan torununu görenler şaştı kaldı

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Tatlıses'in torununu görenler beğeni yağdırdı.

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