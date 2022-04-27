Hande Erçel sevgilisi Kaan Yıldırım’la aşkını cümle aleme ilan etti! Londra’da köşe bucak kaçan çifte başka çare kalmadı

Öte yandan; Aşk haberleri magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel ile Kaan Yıldırım ile gecelerde eğlenirken görüntülenmişti ama ikili aşk haberlerini yalanlamıştı. Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşkı belgelendi.