Hande Erçel sevgilisi Kaan Yıldırım'la aşkını cümle aleme ilan etti! Londra'da köşe bucak kaçan çifte başka çare kalmadı
Oyuncu Kerem Bürsin ile ilişkisini bitiren Hande Erçel'in adı bir başka oyuncu olan Kaan Yıldırım ile anılıyordı. Geçtiğimiz haftalarda bir mekandan çıkarken görüntülenen ve sessiz kalmayı tercih eden ikilinin bu kez de Londra'da görüntüsü ortaya çıktı. Hadise'nin nişanlısı Mehmet Dinçerler ile bir dönem aşk yaşayan Hande Erçel'in şimdilerde Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile anılması, son günlerin bomba magazin olayı arasında yerini almıştı. Ve nihayet Hande Erçel, Kaan Yıldırım aşkını ilan etti. İşte Hande Erçel'in o sözleri.
27.04.2022 14:53 - Son Güncelleme: 27.04.2022 14:53
Hande Erçel, Kerem Bürsin ile ayrılığının üzerinden çok geçmeden oyuncu Kaan Yıldırım ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.
Öte yandan; Aşk haberleri magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel ile Kaan Yıldırım ile gecelerde eğlenirken görüntülenmişti ama ikili aşk haberlerini yalanlamıştı. Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşkı belgelendi.