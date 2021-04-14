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Ramo’nun yıldızı Murat Yıldırım’a eşi Iman Elbani’den romantik kutlama! “İyi ki seni buldum”

Ramo dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım 42 yaşına bastı. Iman Elbani ise sosyal medya hesabında eşi Murat Yıldırım'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. 2016 yılında nikah masasına oturan çift, Iman Elbani'ni paylaşımıyla mutluluklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Elbani, eşi Murat Yıldırım ile doğum günü pastasının önünde verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Elbani, romantik paylaşımına "Kalp atışım, göz nurum... İyi ki doğdun her şeyim. İyi ki seni buldum" notunu ekleyerek eşine seslendi. İşte Iman Elbani'nin Murat Yıldırım'ın doğum gününü kutladığı o paylaşımı…

14.04.2021 16:21 - Son Güncelleme: 14.04.2021 16:21
Ramo’nun yıldızı Murat Yıldırım’a eşi Iman Elbani’den romantik kutlama! “İyi ki seni buldum”

Şimdilerde Ramo dizisiyle izleyiciyle buluşan oyuncu Murat Yıldırım 42 yaşına bastı. Ünlü oyuncunun eşi Iman Elbani ise Yıldırım'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

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Ramo’nun yıldızı Murat Yıldırım’a eşi Iman Elbani’den romantik kutlama! “İyi ki seni buldum”

İman Elbani, eşi Murat Yıldırım'ı öperken verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Elbani'nin paylaşımına düştüğü romantik not da dikkat çekti.

Ramo’nun yıldızı Murat Yıldırım’a eşi Iman Elbani’den romantik kutlama! “İyi ki seni buldum”

Güzel model, paylaşımının altına "Kalp atışım, göz nurum... İyi ki doğdun her şeyim. İyi ki seni buldum" notunu ekledi.

Ramo’nun yıldızı Murat Yıldırım’a eşi Iman Elbani’den romantik kutlama! “İyi ki seni buldum”

Murat Yıldırım ise eşinin paylaşımına kayıtsız kalmadı ve kalp emojisiyle birlikte "Her şeyim" yorumunu yazdı.

Ramo’nun yıldızı Murat Yıldırım’a eşi Iman Elbani’den romantik kutlama! “İyi ki seni buldum”

İşte İman Elbani'nin eşi Murat Yıldırım'ın doğum günüde yaptığı romantik paylaşım…