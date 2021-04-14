Ramo’nun yıldızı Murat Yıldırım’a eşi Iman Elbani’den romantik kutlama! “İyi ki seni buldum”

Ramo dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım 42 yaşına bastı. Iman Elbani ise sosyal medya hesabında eşi Murat Yıldırım'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. 2016 yılında nikah masasına oturan çift, Iman Elbani'ni paylaşımıyla mutluluklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Elbani, eşi Murat Yıldırım ile doğum günü pastasının önünde verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Elbani, romantik paylaşımına "Kalp atışım, göz nurum... İyi ki doğdun her şeyim. İyi ki seni buldum" notunu ekleyerek eşine seslendi. İşte Iman Elbani'nin Murat Yıldırım'ın doğum gününü kutladığı o paylaşımı…

14.04.2021 16:21 - Son Güncelleme: 14.04.2021 16:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





