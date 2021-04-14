Acun Ilıcalı'nın dostu TV 8'in vazgeçilmezi İrem Kanan'ın eşi tescilli güzel oyuncu çıktı! Masterchef ve Survivor'ın kilit adamı İrem Kanan...

Masterchef, Survivor, TV 8... Bu üçlüyü duyduğunuzda aklınıza ilk gelen isim muhtemelen Acun Ilıcalı'dır. Ancak işin arkasında çok kilit isimler var. Bunlardan biri de İrem Kanan... Kendisini çoğunlukla Survivor'daki basketbol, voleybol ve futbol karşılaşmalarında görmeye alıştığımız, sosyal medya kullanıcılarının ise 'İsviçre çakısı' olarak adlandırdığı İrem Kanan bir dönemin tescilli güzeli ve oyuncusu o yıldızla evli çıktı. Bakın o isim kim...

14.04.2021 16:29 - Son Güncelleme: 14.04.2021 16:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





