Acun Ilıcalı'nın dostu TV 8'in vazgeçilmezi İrem Kanan'ın eşi tescilli güzel oyuncu çıktı! Masterchef ve Survivor'ın kilit adamı İrem Kanan...
Masterchef, Survivor, TV 8... Bu üçlüyü duyduğunuzda aklınıza ilk gelen isim muhtemelen Acun Ilıcalı'dır. Ancak işin arkasında çok kilit isimler var. Bunlardan biri de İrem Kanan... Kendisini çoğunlukla Survivor'daki basketbol, voleybol ve futbol karşılaşmalarında görmeye alıştığımız, sosyal medya kullanıcılarının ise 'İsviçre çakısı' olarak adlandırdığı İrem Kanan bir dönemin tescilli güzeli ve oyuncusu o yıldızla evli çıktı. Bakın o isim kim...
14.04.2021 16:29
- Son Güncelleme: 14.04.2021 16:29
Surivvor yarışlarında Acun Medya takımında ekrana gelen İrem Kanan izleyicilerin merak konusu odu. Survivor teknik ekibinde yer alan ve zaman zaman yarışlarda zaman zaman performans gösteren İrem kanan hakkında şaşırtan bir gerçek de ortaya çıktı...
Pek çok yarışma programı ve dizinin yer aldığı TV 8'in ve Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı'nın arkasında iyi bir beyin takımı var.
Acun Ilıcalı'da sık sık bu isimleri izleyicilerle buluşturmaya çalışıyor.
Onlardan biri de İrem Kanan...
Survivor'da voleybol, çift kale maç ve ayak tenisi etkinliklerinde dikkat çeken genellikle kamera arkasında yer almayı tercih eden İrem Kanan, sosyal medyada merak konusu oldu.