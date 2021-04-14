Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan'ın kardeşi kendisinin kopyası! Anne acısıyla üzen İlayda Alişan'ın ablası hayran bıraktı

Şu sıralar kariyerinin zirvesini yaşıyor 25 yaşındaki genç oyuncu İlayda Alişan. Rol aldığı dizide hayat verdiği Ela Yüksel karakteriyle sergilediği oyunculuk takdire şayan. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan İlayda Alişan aslında gözler önünde büyüdü desek yeridir. Çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra ilk oyunculuk deneyimi Bir Çocuk Sevdim adlı diziyle oldu sonrası da geldi. Tüm bunlara rağmen özel hayatını gözlerden uzak yaşayan İlayda Alişan'ın anne acısını da geçtiğimiz günlerde öğrenmiştik. İlayda Alişan hakkında araştırma yapanlar ablasını görünce şaştı kaldı. Bir çocuk annesi Özge Alişan, kardeşinin kopyası gibi. İşte başta İlayda Alişan olmak üzere ünlülerin kardeşleri.