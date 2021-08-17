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Haberler Magazin Ramo'nun ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Esra Bilgiç paylaştı görenler inanamadı! Benzerlikleri olay oldu kardeşiyle ikiz gibi…

Ramo'nun ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Esra Bilgiç paylaştı görenler inanamadı! Benzerlikleri olay oldu kardeşiyle ikiz gibi…

Ramo'nun ve Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Esra Bilgiç paylaştı görenler inanamadı! Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, erkek kardeşi Ali Bilgiç ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken abla-kardeşin benzerliği sosyal medyaya damga vurdu. Bilgiç kardeşler için 'İkiz gibiler', 'Esra'nın erkek versiyonu' yorumları yapıldı. İşte Esra Bilgiç'in kardeşiyle yaptığı o paylaşım...

17.08.2021 20:52 - Son Güncelleme: 17.08.2021 20:52
Ramo’nun ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Esra Bilgiç paylaştı görenler inanamadı! Benzerlikleri olay oldu kardeşiyle ikiz gibi…

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile dünyaya açılan Esra Bilgiç, Ramo'da canlandırdığı Sibel karakteriyle de büyük beğeni topladı.

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Ramo’nun ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Esra Bilgiç paylaştı görenler inanamadı! Benzerlikleri olay oldu kardeşiyle ikiz gibi…

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Esra Bilgiç, bir dönem futbolcu Gökhan Töre ile yaptığı evlilikle de çok konuşuldu.

Ramo’nun ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Esra Bilgiç paylaştı görenler inanamadı! Benzerlikleri olay oldu kardeşiyle ikiz gibi…

Gökhan Töre ile 2019 yılında evliliklerini sonlandıran Bilgiç, bu kez erkek kardeşi Ali Bilgiç ile gündeme geldi.

Ramo’nun ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Esra Bilgiç paylaştı görenler inanamadı! Benzerlikleri olay oldu kardeşiyle ikiz gibi…

Esra Bilgiç, kerdeşi Ali Bilgiç ile verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, çok sayıda Instagram hesabı tarafından paylaşılarak sosyal medyada hızla yayıldı.

Ramo’nun ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Esra Bilgiç paylaştı görenler inanamadı! Benzerlikleri olay oldu kardeşiyle ikiz gibi…

Sosyal medya kullanıcıları ise abla-kardeşin benzerliğine kayıtsız kalamadı. Esra Bilgiç'in kardeşi Ali Bilgiç ile verdiği poz için 'Esra'nın erkek versiyonu' yorumları yapıldı.

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