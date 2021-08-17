Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci paylaştı sosyal medya yıkıldı! Güzelliğiyle baş döndürdü İbrahim Tatlıses’in hayran kaldığı Selin…
Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci cesaretini konuşturdu! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci, İbrahim Tatlıses'in kendisi için yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Oyunculuğuyla İbrahim Tatlıses'i kendine hayran bırakan Yeninci, bu kez ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Yakın çekim fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınlayan oyuncu, güzelliğiyle baş döndürdü. İşte güzel oyuncu Selin Yeninci'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci, başarılı oyunculuk performansıyla milyonların takdirini kazandı.
"SEN NE BETER OYUNCUYMUŞSUN"
Ünlü oyuncu, performansıyla İmparator lakaplı şarkıcı İbrahim Tatlıses'in de dikkatini çekti. Yeninci'nin oyunculuğuna hayran kalan Tatlıses, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı: "Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si sen ne beter oyuncuymuşsun be kardeşim maşallah yeminle alkışlıyorum" dedi.
İbrahim Tatlıses'in paylaşımıyla uzun süre gündem olan başarılı oyuncu, şimdi ise sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarla çok konuşuldu.
Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Selin Yeninci, yakın çekim pozlarını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.