Zara’nın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer önce eş sonra rakip olmuşlar...
Zara'nın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer önce eş sonra rakip olmuşlar. Türk halk müziğinin en sevilen seslerinden biri olan Zara, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise özel hayatıyla gündem oldu. Zara hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, sanatçının eski eşini duyunca şaştı kaldı. Zara'nın 2002 yılında nikah masasına oturduğu ve 2007'de yollarını ayırdığı eşi de kendisi gibi ünlü çıktı. İşte Zara'nın eski eşi...
17.08.2021 21:59
- Son Güncelleme: 18.08.2021 13:16
Zara, 2002 yılında nikah masasına oturduğu ve 2007'de yollarını ayırdığı, büyük bir müzik şirketinin sahibi olan eski eşi de kendisi gibi ünlü çıktı.