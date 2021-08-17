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Zara’nın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer önce eş sonra rakip olmuşlar...

Zara'nın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer önce eş sonra rakip olmuşlar. Türk halk müziğinin en sevilen seslerinden biri olan Zara, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise özel hayatıyla gündem oldu. Zara hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, sanatçının eski eşini duyunca şaştı kaldı. Zara'nın 2002 yılında nikah masasına oturduğu ve 2007'de yollarını ayırdığı eşi de kendisi gibi ünlü çıktı. İşte Zara'nın eski eşi...

17.08.2021 21:59 - Son Güncelleme: 18.08.2021 13:16
Zara’nın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer önce eş sonra rakip olmuşlar...

Asıl adı Neşe Yılmaz olan ünlü şarkıcı Zara'nın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Zara hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, sanatçının eski eşini duyunca şaştı kaldı.

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Zara’nın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer önce eş sonra rakip olmuşlar...

Zara, 2002 yılında nikah masasına oturduğu ve 2007'de yollarını ayırdığı, büyük bir müzik şirketinin sahibi olan eski eşi de kendisi gibi ünlü çıktı.

Zara’nın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer önce eş sonra rakip olmuşlar...

Ünlü şarkıcının, eşinden ayrıldıktan sonra bir yıl sonra ZR Müzik'i kurarak eski eşine rakip olması ise dikkat çekti.

Zara’nın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer önce eş sonra rakip olmuşlar...

İşte Zara başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

Zara’nın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer önce eş sonra rakip olmuşlar...

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