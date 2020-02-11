Ramo'nun Fatoş'u Cemre Baysel yaşıyla herkesi şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş

Show Tv ekranlarının yeni dizisi Ramo büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Başrollerinde Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç'in yer aldığı Ramo dizisinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Fatoş karakterini canlandıran Cemre Baysel oldu. Elimi Bırakma dizisi ile hayatlarımız giren Cemre Baysel sosyal medyada da dikkat çekiyor. Hakkında araştırma yapanlar Cemre Baysel hakkında bu gerçeği öğrenince çok şaşırttı. İşte başta Cemre Baysel'in yaşı olmak üzere ünlülerin yaşları.

11.02.2020 17:51 - Son Güncelleme: 11.02.2020 17:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





