GaleriMagazin

Ramo'nun Fatoş'u Cemre Baysel yaşıyla herkesi şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş

Show Tv ekranlarının yeni dizisi Ramo büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Başrollerinde Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç'in yer aldığı Ramo dizisinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Fatoş karakterini canlandıran Cemre Baysel oldu. Elimi Bırakma dizisi ile hayatlarımız giren Cemre Baysel sosyal medyada da dikkat çekiyor. Hakkında araştırma yapanlar Cemre Baysel hakkında bu gerçeği öğrenince çok şaşırttı. İşte başta Cemre Baysel'in yaşı olmak üzere ünlülerin yaşları.

11.02.2020 17:51 - Son Güncelleme: 11.02.2020 17:58
Ramo'nun Fatoş'u Cemre Baysel yaşıyla herkesi şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş

İşte başta Ramo'nun Fatoş'u olmak üzere ünlülerin yaşları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ramo'nun Fatoş'u Cemre Baysel yaşıyla herkesi şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

Ramo'nun Fatoş'u Cemre Baysel yaşıyla herkesi şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş

SELİN GENÇ

1994 doğumludur

Ramo'nun Fatoş'u Cemre Baysel yaşıyla herkesi şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş

ÖZGE TÖRER

1988 doğumludur.

Ramo'nun Fatoş'u Cemre Baysel yaşıyla herkesi şaşırttı! Göründüğü gibi değilmiş

SERENAY SARIKAYA

28 yaşında

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Şarkıcı Linet'i giydiği tulum ele verdi! Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için meğer servet harcamış
Şarkıcı Linet'i giydiği tulum ele verdi! Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için meğer servet harcamış