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Şarkıcı Linet'i giydiği tulum ele verdi! Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için meğer servet harcamış

Şarkıcı Linet, kalça operasyonuyla gündeme geldi. Son günlerde moda olan kalça büyütme ameliyatına son olarak Linet başvurdu! Geçtiğimiz günlerde Hadise bu operasyon ile gündeme gelmişti. Sahne kostümleriyle adından söz ettiren Linet, Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için adeta servet harcadı. Konser veren şarkıcı, giydiği tulum ile tüm vücut hatları belli olan şarkıcı halinden memnun görünüyordu. Sık sık mini ve derin yırtmaç tercihiyle dikkat çeken Linet bu konuyla ilgili ise şunları söyledi: Sahnede yere rahat basmam lazım. O yüzden yırtmaç ve mini tercih ediyorum. Boynumu da kapatamıyorum, boğuluyormuş gibi hissediyorum. Bu kıyafetlerle mutfağa girip yemek pişirmiyoruz. Böyle pazara da gidilmez. Bunlar şov için. Peki Linet, Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için olduğu estetik ameliyata ne kadar ücret ödedi? İşte Kim Kardashian kalçasına sahip olmanın bedeli...

11.02.2020 17:20 - Son Güncelleme: 11.02.2020 17:34
Şarkıcı Linet'i giydiği tulum ele verdi! Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için meğer servet harcamış!

Son zamanlarda sahne kostümleriyle adından söz ettiren şarkıcı Linet, kalça operasyonuyla gündemde... Linet Kim Kardashian poposu olarak adlandırılan estetik operasyonu geçirdi. Konserde giydiği tulum ile tüm vücut hatları belli olan şarkıcı halinden memnun görünüyordu. Linet Kardashian kalçası için ise 30 bin TL harcadı. İşte Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için estetik olan şarkıcı Linet'in son hali...

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Şarkıcı Linet'i giydiği tulum ele verdi! Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için meğer servet harcamış!

ESRA BİLGİÇ

Ramo dizisinde Sibel karakterini canlandıran Esra Bilgiç'in yıllar öncesine ait fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu.

Şarkıcı Linet'i giydiği tulum ele verdi! Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için meğer servet harcamış!

Kaldı ki yüzünde estetik operasyon olduğu iddia edildi. Nitekim Bilgiç'ten cevap gecikmedi.

Şarkıcı Linet'i giydiği tulum ele verdi! Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için meğer servet harcamış!

Estetiğe ihtiyaç duymadığını belirtti Esra Bilgiç. Peki Esra Bilgiç'te estetik var mı yok mu? Yorum sizin.

Şarkıcı Linet'i giydiği tulum ele verdi! Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için meğer servet harcamış!

DEREN TALU

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