Şarkıcı Linet'i giydiği tulum ele verdi! Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için meğer servet harcamış

Şarkıcı Linet, kalça operasyonuyla gündeme geldi. Son günlerde moda olan kalça büyütme ameliyatına son olarak Linet başvurdu! Geçtiğimiz günlerde Hadise bu operasyon ile gündeme gelmişti. Sahne kostümleriyle adından söz ettiren Linet, Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için adeta servet harcadı. Konser veren şarkıcı, giydiği tulum ile tüm vücut hatları belli olan şarkıcı halinden memnun görünüyordu. Sık sık mini ve derin yırtmaç tercihiyle dikkat çeken Linet bu konuyla ilgili ise şunları söyledi: Sahnede yere rahat basmam lazım. O yüzden yırtmaç ve mini tercih ediyorum. Boynumu da kapatamıyorum, boğuluyormuş gibi hissediyorum. Bu kıyafetlerle mutfağa girip yemek pişirmiyoruz. Böyle pazara da gidilmez. Bunlar şov için. Peki Linet, Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için olduğu estetik ameliyata ne kadar ücret ödedi? İşte Kim Kardashian kalçasına sahip olmanın bedeli...

11.02.2020 17:20 - Son Güncelleme: 11.02.2020 17:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





