Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca şoke etti! Meğer yıllar önce o isimle evliymiş
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden. Daha önce Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır karakteri ile milyonları kendisine hayran bırakan Oktay Kaynarca, 5 sezondur devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de aynı şekilde seviliyor. 55 yaşındaki usta oyuncu hakkında her şey merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın reisi Oktay Kaynarca'nın yüzü kariyerinde gülse de özel hayatında pek gülmedi. 2012-2013 yılları arasında evli kalan Oktay Kaynarca'nın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.
Nasuh'u tuzağa düşürerek sorguya alan Hızır'ın planı, asıl patronun piyonlarını üzerine salmak yerine onu öldürmek için ortaya çıkmasıdır. Bunun mümkün olabilmesi adına yapılacak hamle ise Tufan'a silah üretmesi için aktarılacak olan paraya el koymak olacaktır. Paraların el değiştirmesinin yeteri kadar sorun çıkaracağı ortamda, gözü kara Bicoların harekete geçmesini sağlayacak herhangi bir kaybın yaşanmaması gerekmektedir; fakat işler planlandığı gibi gitmez. Hızır'ın, baskını gerçekleştirecek olan ekibi, bu konuda uyarmasına rağmen basılan mekandan paralarla birlikte önemli bir cenaze de çıkacaktır. Böylece girdiği savaşın düşman hattında bir cephe daha açılan Hızır'ın, ailesini korumak için büyük çaba sarf etmesi gerekecektir.
Tüm bu yaşananlardan sonra hali hazırda oğlunun ölümünden Çakırbeylileri sorumlu tutan Bahar'ın, ailesinden birinin daha kaybıyla içinde büyüyen intikam ateşi, düşmanlarını yakmaya yetecek hale gelmiştir. Hem paralarını hem de bir aile ferdini kaybeden Bicoların hedefinde ise sadece Hızır olmayacaktır. Düşman bellediği Boran'ın usul usul kalbini fetheden Demet için de intikam almak için en doğru zamandır.