Ramo dizisinin Sibel’i Esra Bilgiç estetik dehası çıktı! Esra Bilgiç'in eski halini görenler şoke oldu

Ramo dizisinde canlandırdığı Esra Bilgiç karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkan Esra Bilgiç'in estetiksiz hali görenleri şaşırttı. İşte Esra Bilgiç ve birçok ünlü ismin estetiksiz hali… 14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi'nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent'in Uluslarası İlişkiler Bölümüne başladı. Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisidir.

23.01.2020 15:17 - Son Güncelleme: 23.01.2020 15:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





