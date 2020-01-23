Ramo dizisinin Sibel’i Esra Bilgiç estetik dehası çıktı! Esra Bilgiç'in eski halini görenler şoke oldu
Ramo dizisinde canlandırdığı Esra Bilgiç karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkan Esra Bilgiç'in estetiksiz hali görenleri şaşırttı. İşte Esra Bilgiç ve birçok ünlü ismin estetiksiz hali… 14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi'nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent'in Uluslarası İlişkiler Bölümüne başladı. Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisidir.
Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle ekranlara geri dönen Esra Bilgiç tüm dikkatleri üzerine çekti. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyle gönüllere taht kuran Esra Bilgiç'in Ramo dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkması sevenlerini heyecanlandırdı. Estetiksiz haliyle merak konusu olan Esra Bilgiç'in eski hali görenleri şok etti. İşte Esra Bilgiç'in estetiksiz hali...