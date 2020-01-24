Ebru Gündeş'in herkesten gizlediği kızı görenleri şaşırttı!

Ebru Gündeş'in herkesten sakladığı kızı Alara ortaya çıktı. Ebru Gündeş'in objektiflerden uzak büyüttüğü kızı Alara, önceki hafta Bebek'te görüntülendi. 45 yaşındaki Ebru Gündeş, son dönemlerde özel hayatını gözlerden uzak sürdürüyor ve kızı Alara'nın kameralar önünde olmaması için üst düzey çaba sarf ediyordu. Bebek'te görüntülenen 8 yaşındaki Alara'nın annesi Ebru Gündeş'e benzerliği dikkat çekti. Haftanın 3 günü 2'şer saat İngilizce dersi aldığı bir binadan bakıcısıyla çıkan Alara, özel şoförlü araca binerken objektife yansıdı. Ebru Gündeş şoför ve muhabirleri fark edince panikledi. Küçük kızın özel şoförü görevini yapmakta olan basın mensuplarını engellemeye çalışsa da başarılı olamadı.