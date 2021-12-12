Yıldız Tilbe mini beyaz elbisesiyle kalçasını salladı ortalık yıkıldı! Sahnede elbisesini çıkarıp konsere iç çamaşırıyla devam etmişti
Yıldız Tilbe mini beyaz elbisesiyle kalçasını salladı ortalık yıkıldı! Geçtiğimiz Ağustos ayında Bodrum Antik Tiyatro'da verdiği konserde elbisesinin azizliğine uğrayan ve iç çamaşırıyla sahnede kalan Yıldız Tilbe yine sosyal medya gündeminde. Bu kez de sahnede beyaz mini elbisesiyle süzülen Yıldız, kalçasını salladı, herkes onu konuştu. İşte 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin çok konuşulan halleri...
Yıldız Tilbe mini beyaz elbisesiyle kalçasını salladı ortalık yıkıldı! Sahnede elbisesini çıkarıp konsere iç çamaşırıyla devam etmişti, bu kez de dansı ile dikkat çekti.
Yılbaşı gecesi 900 bin liraya Sakarya'da konser verecek olan Yıldız Tilbe, önceki akşam sahne aldığı mekanda giydiği elbise ve dansı ile dikkat çekti.
Mini beyaz elbisesi ile şıklığını konuşturan Yıldız Tilbe, kalça dansı ile sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
Güçlü sesi ve hafızalara kazınan şarkılarıyla seyircisine unutulmaz bir gece yaşatan Yıldız Tilbe, geçtiğimiz Ağustos ayında Bodrum'da verdiği konserde üst kısmı dar gelen elbisesinin azizliğine uğramış ve şarkıcı, konserin belli bir kısmından sonra iç çamaşırıyla şarkı söylemeye devam etmişti.
Kısa sürede gündem olan Yıldız Tilbe gençlik halleri ile de adından söz ettirdi. İşte başta Yıldız Tilbe olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...