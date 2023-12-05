Altın Kelebek Ödülleri'de ATV'nin gurur gecesi! Esra Erol, Müge Anlı ve Kenan İmirzalıoğlu rüzgarı esti ödülleri topladı

Altın Kelebek Ödülleri'nin geçtiğimiz gün 49'uncusu düzenlendi. ATV'nin sevilen ve reytingleri altüst eden programlarının ünlü sunucuları Esra Erol, Müge Anlı ve Kenan İmirzalıoğlu, Altın Kelebek Ödülleri gecesine adeta damga vurdu. İzleyicilerin ekran başından anbean takip ettiği gecede üç isim, farklı kategorilerdeki ödüllere layık görüldü.
"Altın Kelebek" ödül töreninde ATV rüzgarı esti. Reytingleri altüst eden programların ünlü sunucuları Müge Anlı, Esra Erol ve Kenan İmirzalıoğlu farklı kategorilerde ödüllerin sahipleri oldu.
Altın Kelebek Ödülleri'nin geçtiğimiz gün 49'uncusu düzenlendi. Ünlü isimlerin katıldığı geceyi, izleyiciler de ekranları başından anbean takip etti.
ATV ve ATV'nin ilgiyle izlenilen programları ve sunucularına da ödül yağdı. Esra Erol, Müge Anlı ve Kenan İmirzalıoğlu, Altın Kelebek Ödülleri gecesine adeta damga vurdu. Esra Erol, Müge Anlı ve Kenan İmirzalıoğlu, farklı kategorilerde ödüllere layık görüldü.