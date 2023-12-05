Altın Kelebek Ödülleri'de ATV'nin gurur gecesi! Esra Erol, Müge Anlı ve Kenan İmirzalıoğlu rüzgarı esti ödülleri topladı

Altın Kelebek Ödülleri'nin geçtiğimiz gün 49'uncusu düzenlendi. ATV'nin sevilen ve reytingleri altüst eden programlarının ünlü sunucuları Esra Erol, Müge Anlı ve Kenan İmirzalıoğlu, Altın Kelebek Ödülleri gecesine adeta damga vurdu. İzleyicilerin ekran başından anbean takip ettiği gecede üç isim, farklı kategorilerdeki ödüllere layık görüldü.