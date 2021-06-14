Rafet El Roman'ı kahreden ölüm haberi! Almanya'daki evinde uyku halindeyken ölü bulundu
Rafet El Roman'ı kahreden ölüm haberi! Asıl adı Rafet Yaşdut olan şarkıcı ve beste yazarı Rafet El Roman'ın babası İsmail Yaşdut hayatını kaybetti. Ciddi bir rahatsızlığı olmayan İsmail Yaşdut, cuma sabahı Almanya Grosszimmern'deki evinde, uyku halindeyken ölü bulundu. 80 yaşında hayata veda eden babasının ölüm haberiyle yıkılan Rafet El Roman ve ailesi derin bir üzüntü içinde. Frankfurt'ta cenaze namazı kılındıktan sonra uçakla Türkiye'ye getirilecek olan İsmail Yaşdut, Trakya Çerkezköy'de toprağa verilecek.
RAFET EL ROMAN KİMDİR, NERELİ?
Rafet El Roman, 25 Ağustos 1968 tarihinde Edirne, Havsa'da doğmuştur. Asıl adı Rafet Yaşdut'dur. Bir abisi vardır. 1970 yılında anne babası Almanya'ya işçi olarak giderken Rafet'i Uzunköprü Ömerbey köyünde anneannesine bıraktılar. İlkokul birinci sınıfı bu köyde okuduktan sonra Almanya'ya Darmstadt kentine annesinin yanına aldılar.
Bundan sonraki öğrenimini orada Almanya'da havalandırma ve kalorifer tesisatçısı eğitimi alarak tamamladı. Almanya'da şarkıcılık ve oyunculuğun yanı sıra haftada üç kez İtalyan restoranlarında garsonluk yaptı. Almanya'da bir şarkı yarışmasına girmeden evvel İspanyatatilinden dönen bir arkadaşı ona El Romano isimli İspanyol bir halk kahramanından söz ediyor. Buradan esinlenerek soyadını "El Roman" olarak kullanmaya başlıyor, ancak 4 yıllık uğraşmadan sonra Almanya'da iken mahkeme kararı ile soyadını "El Roman" olarak değiştirdi.