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Rafet El Roman'ı kahreden ölüm haberi! Almanya'daki evinde uyku halindeyken ölü bulundu

Rafet El Roman'ı kahreden ölüm haberi! Asıl adı Rafet Yaşdut olan şarkıcı ve beste yazarı Rafet El Roman'ın babası İsmail Yaşdut hayatını kaybetti. Ciddi bir rahatsızlığı olmayan İsmail Yaşdut, cuma sabahı Almanya Grosszimmern'deki evinde, uyku halindeyken ölü bulundu. 80 yaşında hayata veda eden babasının ölüm haberiyle yıkılan Rafet El Roman ve ailesi derin bir üzüntü içinde. Frankfurt'ta cenaze namazı kılındıktan sonra uçakla Türkiye'ye getirilecek olan İsmail Yaşdut, Trakya Çerkezköy'de toprağa verilecek.

14.06.2021 13:49 - Son Güncelleme: 14.06.2021 13:55
Rafet El Roman'ı kahreden ölüm haberi! Almanya'daki evinde uyku halindeyken ölü bulundu

UYKU HALİNDEYKEN ÖLÜ BULUNDU

Rafet El Roman'ı kahreden ölüm haberi! Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın babası İsmail Yaşdut, Almanya Grosszimmern'de 90 yaşında hayatını kaybetti.

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Rafet El Roman'ı kahreden ölüm haberi! Almanya'daki evinde uyku halindeyken ölü bulundu

ciddi bir rahatsızlığı olmayan İsmail Yaşdut, cuma sabahı Almanya Grosszimmern'deki evinde, uyku halindeyken ölü bulundu. Babasını kaybeden Rafet El Roman'ın büyük bir üzüntü yaşadığı öğrenildi.

Rafet El Roman'ı kahreden ölüm haberi! Almanya'daki evinde uyku halindeyken ölü bulundu

İsmail Yaşdut'un cenaze namazı Frankfurt'ta kılındı. Yaşdut'un cenazesi uçakla Türkiye'ye getirilecek. Yaşdut, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan aile kabristanına defnedilecek.

Rafet El Roman'ı kahreden ölüm haberi! Almanya'daki evinde uyku halindeyken ölü bulundu

RAFET EL ROMAN KİMDİR, NERELİ?

Rafet El Roman, 25 Ağustos 1968 tarihinde Edirne, Havsa'da doğmuştur. Asıl adı Rafet Yaşdut'dur. Bir abisi vardır. 1970 yılında anne babası Almanya'ya işçi olarak giderken Rafet'i Uzunköprü Ömerbey köyünde anneannesine bıraktılar. İlkokul birinci sınıfı bu köyde okuduktan sonra Almanya'ya Darmstadt kentine annesinin yanına aldılar.

Rafet El Roman'ı kahreden ölüm haberi! Almanya'daki evinde uyku halindeyken ölü bulundu

Bundan sonraki öğrenimini orada Almanya'da havalandırma ve kalorifer tesisatçısı eğitimi alarak tamamladı. Almanya'da şarkıcılık ve oyunculuğun yanı sıra haftada üç kez İtalyan restoranlarında garsonluk yaptı. Almanya'da bir şarkı yarışmasına girmeden evvel İspanyatatilinden dönen bir arkadaşı ona El Romano isimli İspanyol bir halk kahramanından söz ediyor. Buradan esinlenerek soyadını "El Roman" olarak kullanmaya başlıyor, ancak 4 yıllık uğraşmadan sonra Almanya'da iken mahkeme kararı ile soyadını "El Roman" olarak değiştirdi.