Aşkın Tarifi'nin Naz'ı Serra Arıtürk'ü böyle gören yok! Meğer Serra Arıtürk el kadarken bile...

Aşkın Tarifi Naz karakteri merakla araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan yeni dizi Aşkın Tarifi büyük bir heyecanla bekleniyor. Başrolünde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün yer aldığı dizide Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır.

Serra Arıtürk, 22 Haziran 1998 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. 7 yaşında gitar ile tanışmış ve ailesinin de desteğiyle çok sayıda konsere giderek müziğin içinde gelişme şansı elde etmiştir.



Gitar konusunda en büyük eğitimini Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan almış olan Serra Arıtürk, lise sondan itibaren ise şarkı söylemeye adım atmıştır. Şarkı söylemeye başladıktan sonra Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer almaya başlamış olan isim, okul nedeniyle buradan ayrılmış ve eğitimine devam etmiştir.