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Esra Bilgiç tatil paylaşımlarıyla kasıp kavurdu siyah bikinisiyle hayran bıraktı! Diriliş Ertuğrul ve Ramo'nun yıldızı...

Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç son olarak Ramo dizisiyle ekranlarda yer almıştı. Şu sıralarda Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakteriyle tanınan Uğur Güneş'le yeni bir dizi için kolları sıvayan Esra Bilgiç, yoğun sezon öncesi tatil yaptı. Esra Bilgiç'in tatilinden paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı.

14.06.2021 14:14 - Son Güncelleme: 14.06.2021 14:14
Esra Bilgiç tatil paylaşımlarıyla kasıp kavurdu siyah bikinisiyle hayran bıraktı! Diriliş Ertuğrul ve Ramo'nun yıldızı...

Son olarak Ramo dizisiyle ekranlarda boy gösteren Esra Bilgiç, yeni sezon öncesi Alaçatı'da tatil yaptı. Kanunsuz Topraklar dizisiyle yeniden ekrana dönecek olan Esra Bilgiç çıktığı tatilden en güzel alarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Esra Bilgiç tatil paylaşımlarıyla kasıp kavurdu siyah bikinisiyle hayran bıraktı! Diriliş Ertuğrul ve Ramo'nun yıldızı...

Bir Zamanlar Çukurova'da dizisinde canlandırdığı Yılmaz karakteriyle tanınan Uğur Güneş ile birlikte başrolleri paylaşacak olan Esra Bilgiç'in samimi tatil fotoğrafları binlerce beğeni ve yorum aldı.

Esra Bilgiç tatil paylaşımlarıyla kasıp kavurdu siyah bikinisiyle hayran bıraktı! Diriliş Ertuğrul ve Ramo'nun yıldızı...

Mütevazilikten tavi vermeyen Esra Bilgiç'in tatil pozları özellikle hayranlarının çok fazla olduğu ülkelerde haber sitelerine bile taşındı.

Esra Bilgiç tatil paylaşımlarıyla kasıp kavurdu siyah bikinisiyle hayran bıraktı! Diriliş Ertuğrul ve Ramo'nun yıldızı...

İşte Esra Bilgiç'in gözlerden uzak tatilinden paylaştığı ve sosyal medyayı sallayan o kareler.

Esra Bilgiç tatil paylaşımlarıyla kasıp kavurdu siyah bikinisiyle hayran bıraktı! Diriliş Ertuğrul ve Ramo'nun yıldızı...