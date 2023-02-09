Rafet El Roman ve Gani Müjde'den sosyal medya trollerine tepki: "Kimse ekiplere laf etmesin, birlik olalım..."
Gani Müjde'den sosyal medya trollerine tepki geldi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini geçti. Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin ardından kimi ailelerinden gelecek haberleri beklerken kimileri ise yardım için paylaşımlarda bulunan ünlülerden birlik ve beraberlik mesajları da yağıyor. Türkiye arka arkaya yaşanan iki tarihi deprem felaketiyle boğuşurken, bazı sosyal medya trollerinin ortalığı karıştırma çabasına tepki gösterdi. Ünlü senarist Gani Müjde ve sanatçı Rafet El Roman da birlik ve beraberlik çağrısında bulunan ünlü isimlerden oldu.
"KİMSE EKİPLERE LAF ETMESİN, BİRLİK OLALIM..."
Rafet El Roman ve Gani Müjde'den sosyal medya trollerine tepki geldi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat sabaha doğru saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem hem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'ı etkilerken bu illerde birçok bina yıkldı ve çok sayıda vatandaş göçük altında kaldı. Devletin tüm imkanları seferber edilirken şiddetli artçılar Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde yıkıma devam etti.
Deprem sonrası endişeli bekleyiş sürüyor...Kiminin kuzeni kiminin sevgilisinin ailesi... Bazıları sevindiren haberi alırken bazıları ise kahreden haberle yıkılıyor. Tüm vatandaşlar ihtiyaç listelerini tamamlamak için seferberlik başlatırken ünlü isimler birlikte ve beraberlik mesajları verdi. Türkiye arka arkaya yaşanan iki tarihi deprem felaketiyle boğuşurken, bazı sosyal medya trollerinin ortalığı karıştırma çabasına tepki gösterdi.
Gani Müjde: "Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketini yaşıyor olabiliriz. Kimse devlete, belediyeye, yardım ekiplerine laf etmesin. Bu büyüklükteki bir felakette yapacak bir şey yok maalesef... Birlik olalım ama deprem ülkesinde yaşadığımızı unutmayalım, bundan sonrası için tedbir alalım." dedi.