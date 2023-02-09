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Haberler Magazin Eda Ece 'sendeki yürek kimsede yok Türk halkı bize Kurtuluş Savaşı böyle anlatıldı' dedi Demet Akalın'dan yorum gecikmedi: "İyi ki varsın..."

Eda Ece 'sendeki yürek kimsede yok Türk halkı bize Kurtuluş Savaşı böyle anlatıldı' dedi Demet Akalın'dan yorum gecikmedi: "İyi ki varsın..."

Eda Ece 'sendeki yürek kimsede yok Türk halkı bize Kurtuluş Savaşı böyle anlatıldı' dedi Demet Akalın'dan yorum gecikmedi. Depremzedelerin ihtiyaçları için alışverişe çıkan Eda Ece, afet bölgesine gönderilmek üzere erzak, bebek eşyası ve battaniye aldı. Ünlü oyuncu, vatandaşların yardım için seferber olması üzerine rafların boş olduğunu görünce duygulandı. Eda Ece'nin Instagram paylaşımı ise takipçilerini duygulandı. Demet Akalın paylaşıma kayıtsız kalamadıgündem olan paylaşımına şarkıcı Demet Akalın da kayıtsız kalmadı.

09.02.2023 14:45 - Son Güncelleme: 09.02.2023 14:55
Eda Ece ’sendeki yürek kimsede yok Türk halkı bize Kurtuluş Savaşı böyle anlatıldı’ dedi Demet Akalın’dan yorum gecikmedi: İyi ki varsın...

'SENDEKİ YÜREK KİMSEDE YOK TÜRK HALKI"

Eda Ece 'sendeki yürek kimsede yok Türk halkı bize Kurtuluş Savaşı böyle anlatıldı' dedi Demet Akalın'dan yorum gecikmedi.

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Eda Ece ’sendeki yürek kimsede yok Türk halkı bize Kurtuluş Savaşı böyle anlatıldı’ dedi Demet Akalın’dan yorum gecikmedi: İyi ki varsın...

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında tüm Türkiye tek yürek oldu. Sanat camiasındaki pek çok isim elini taşın altına koyarak depremzedeler için canla başla çalışmaya başladı

Eda Ece ’sendeki yürek kimsede yok Türk halkı bize Kurtuluş Savaşı böyle anlatıldı’ dedi Demet Akalın’dan yorum gecikmedi: İyi ki varsın...

. Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Eda Ece... Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla destek olmaya çalışan Eda Ece, dükkanlardaki rafların boşaldığını belirterek "Türk halkı sendeki yürek kimsede yok! işte biz böyle bir ülkeyiz" diyerek duygularını dile getirdi.

Eda Ece ’sendeki yürek kimsede yok Türk halkı bize Kurtuluş Savaşı böyle anlatıldı’ dedi Demet Akalın’dan yorum gecikmedi: İyi ki varsın...

Eda Ece'nin paylaşımına Demet Akalın kayıtsız kalmadı.

Eda Ece ’sendeki yürek kimsede yok Türk halkı bize Kurtuluş Savaşı böyle anlatıldı’ dedi Demet Akalın’dan yorum gecikmedi: İyi ki varsın...

"Senin de, Burcu'nun da, Demet'in de kimseler tırnağı olamaz, bizde sizi seviyoruz. İyi ki varsınız güzel oyuncu kızlar.

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