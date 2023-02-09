Eda Ece 'sendeki yürek kimsede yok Türk halkı bize Kurtuluş Savaşı böyle anlatıldı' dedi Demet Akalın'dan yorum gecikmedi: "İyi ki varsın..."

. Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Eda Ece... Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla destek olmaya çalışan Eda Ece, dükkanlardaki rafların boşaldığını belirterek "Türk halkı sendeki yürek kimsede yok! işte biz böyle bir ülkeyiz" diyerek duygularını dile getirdi.