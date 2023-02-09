Eda Ece 'sendeki yürek kimsede yok Türk halkı bize Kurtuluş Savaşı böyle anlatıldı' dedi Demet Akalın'dan yorum gecikmedi: "İyi ki varsın..."
Eda Ece 'sendeki yürek kimsede yok Türk halkı bize Kurtuluş Savaşı böyle anlatıldı' dedi Demet Akalın'dan yorum gecikmedi. Depremzedelerin ihtiyaçları için alışverişe çıkan Eda Ece, afet bölgesine gönderilmek üzere erzak, bebek eşyası ve battaniye aldı. Ünlü oyuncu, vatandaşların yardım için seferber olması üzerine rafların boş olduğunu görünce duygulandı. Eda Ece'nin Instagram paylaşımı ise takipçilerini duygulandı. Demet Akalın paylaşıma kayıtsız kalamadıgündem olan paylaşımına şarkıcı Demet Akalın da kayıtsız kalmadı.
09.02.2023 14:45 - Son Güncelleme: 09.02.2023 14:55
'SENDEKİ YÜREK KİMSEDE YOK TÜRK HALKI"
Eda Ece 'sendeki yürek kimsede yok Türk halkı bize Kurtuluş Savaşı böyle anlatıldı' dedi Demet Akalın'dan yorum gecikmedi.