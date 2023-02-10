Kahramanmaraşlı Survivor Turabi acı haberi duyurdu: "Seyahat etmem yasak parçalandım annemi arayın..." Eli kolu bağlı kalan Turabi Çamkıran...
Türkiye Kahramanmaraş için ağlıyor... 6 Şubat 2023 günü 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsılan ve 10 ili etkileyen deprem sonrası tüm Türkiye kolları sıvadı. Kimileri yardım ulaştımaya çalışırken kimileri de kayıplarını arıyor. O isimlerden biri de Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi Çamkıran. Aslen Kahramanmaraşlı olan ve Amerika'da yaşayan Turabi Çamkıran ailesi hakkında paylaşımda bulundu. işte haberin detayları...
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve tüm Türkiye'nin yüreğini yakan depremler sonrası Survivor Turabi ailesi için çağrıda bulundu. İşte haberin detayları...
AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti.
Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem başta Hatay, Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından enkaz altındaki vatandaşların bulunmasına yardımcı oluyor.
Survivor'a katılarak milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ve bir süredir yurt dışında yaşayan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla depremzede akrabaları için yardım istedi.