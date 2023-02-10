Kahramanmaraşlı Survivor Turabi acı haberi duyurdu: "Seyahat etmem yasak parçalandım annemi arayın..." Eli kolu bağlı kalan Turabi Çamkıran...

Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem başta Hatay, Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.