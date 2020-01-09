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Çukur setinde aşk var! Dizi oyuncuları Hazal Subaşı ile Rıza Kocaoğlu sabaha karşı fena yakalandı!

Hazal Subaşı ile Rıza Kocaoğlu fena yakalandı. Çukur dizisi oyuncuları Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı önceki gece basın mensuplarının radarına takıldı. Tescilli güzellerden olan Hazal Subaşı ile Rıza Kocaoğlu dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ünlüler kervanına katıldı. İkili, kameraları karşısında görünce şoke oldu. Cihangir sokaklarında gazetecilerle köşe kapmaca oynayan Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı aşkı herkesi şaşırttı. Hazal Subaşı ile Rıza Kocaoğlu'nun yaş farkını öğrenenlerin ağzı açık kaldı.

09.01.2020 14:12 - Son Güncelleme: 09.01.2020 14:12
Çukur setinde aşk var! Dizi oyuncuları Hazal Subaşı ile Rıza Kocaoğlu sabaha karşı fena yakalandı!

Çukur dizisi oyuncuları Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı 06.10'da Etiler'de bir mekan çıkışı Günaydın kameralarına yakalandı. Bir dizi setinde yeşeren aşk daha böylece belgelendi. Tecilli güzel Hazal Subaşı, kameraları karşısında görünce şoke oldu.

Çukur setinde aşk var! Dizi oyuncuları Hazal Subaşı ile Rıza Kocaoğlu sabaha karşı fena yakalandı!

Bir dizi aşkı daha gündeme bomba gibi düştü. Çukur dizisi oyuncularından Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu'nun aşk yaşadığı ortaya çıktı. Hazal Subaşı ve sevgilisi Rıza Kocaoğlu'nu ilk kez Günaydın objektiflerine yakalandı.

Çukur setinde aşk var! Dizi oyuncuları Hazal Subaşı ile Rıza Kocaoğlu sabaha karşı fena yakalandı!

Tescilli güzellerden olan ve taze oyuncu Hazal Subaşı ile Rıza Kocaoğlu dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ünlüler kervanına katıldı.

Çukur setinde aşk var! Dizi oyuncuları Hazal Subaşı ile Rıza Kocaoğlu sabaha karşı fena yakalandı!

Hazal Subaşı, görüntü vermemek için taksiden inmedi. Hazal Subaşı ise Rıza Kocaoğlu arasındaki yaş farkı şoke etti!

Çukur setinde aşk var! Dizi oyuncuları Hazal Subaşı ile Rıza Kocaoğlu sabaha karşı fena yakalandı!

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

Hazal Subaşı, İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görmekte olan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler almıştır.

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