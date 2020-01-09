Çukur setinde aşk var! Dizi oyuncuları Hazal Subaşı ile Rıza Kocaoğlu sabaha karşı fena yakalandı!

Hazal Subaşı ile Rıza Kocaoğlu fena yakalandı. Çukur dizisi oyuncuları Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı önceki gece basın mensuplarının radarına takıldı. Tescilli güzellerden olan Hazal Subaşı ile Rıza Kocaoğlu dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ünlüler kervanına katıldı. İkili, kameraları karşısında görünce şoke oldu. Cihangir sokaklarında gazetecilerle köşe kapmaca oynayan Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı aşkı herkesi şaşırttı. Hazal Subaşı ile Rıza Kocaoğlu'nun yaş farkını öğrenenlerin ağzı açık kaldı.

09.01.2020 14:12 - Son Güncelleme: 09.01.2020 14:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





