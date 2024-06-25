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Protez saç Kobra Murat’ın başına bela oldu! Tüm konserlerini erteledi! Kafasında enfeksiyon oluşunca...

Roman müziğinin sevilen isimlerinden Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, sıra dışı imajı, dansları, şarkıları ve eğlenceli tavırlarıyla hafızalara kazındı. Sık sık biriktirdiği paraları açıklamasıyla gündeme gelen Kobra Murat, bu kez talihsiz bir olayla adından söz ettirdi. Ünlü ismin kullandığı peruk sebebiyle kafasında enfeksiyon oluştuğu ve konserlerini de ertelemek zorunda kaldığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 11:49 Güncelleme 25 Haziran 2024, 11:49
Protez saç Kobra Murat’ın başına bela oldu! Tüm konserlerini erteledi! Kafasında enfeksiyon oluşunca... 1

Sıra dışı imajı, dansları, şarkıları ve eğlenceli tavırlarıyla hafızalara dikkat çeken Roman müziğinin tanınan simalarından 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, sık sık adından söz ettirmeyi başardı.

Protez saç Kobra Murat’ın başına bela oldu! Tüm konserlerini erteledi! Kafasında enfeksiyon oluşunca... 2

Özellikle biriktirdiği paraları açıklamasıyla gündeme gelen ünlü isim, kazancını gayrimenkul ve altına yatırdığını söylemişti.

Protez saç Kobra Murat’ın başına bela oldu! Tüm konserlerini erteledi! Kafasında enfeksiyon oluşunca... 3

Sürekli altına yatırım yaptığı için eşinin kendisine kızdığını belirten Kobra Murat, şunları söylemişti: "Trilyonluk insanım ben. 2 tane altın kasamız var.

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