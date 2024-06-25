Protez saç Kobra Murat’ın başına bela oldu! Tüm konserlerini erteledi! Kafasında enfeksiyon oluşunca...

Roman müziğinin sevilen isimlerinden Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, sıra dışı imajı, dansları, şarkıları ve eğlenceli tavırlarıyla hafızalara kazındı. Sık sık biriktirdiği paraları açıklamasıyla gündeme gelen Kobra Murat, bu kez talihsiz bir olayla adından söz ettirdi. Ünlü ismin kullandığı peruk sebebiyle kafasında enfeksiyon oluştuğu ve konserlerini de ertelemek zorunda kaldığı öğrenildi. İşte detaylar...