Survivor şampiyonu Ogeday Girişken’den dikkat çeken paylaşımı! “Evlen bu kızla” Nisa Bölükbaşı’nın nişan fotoğraflarının ardından...

Survivor yarışmacıları, yarışmadaki performansları kadar özel hayatları ve açıklamalarıyla da sık sık adlarından söz ettirdi. Son olarak eski Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, bir süredir aşk yaşadığı fenomen Yiğit İnandı ile nişanlanmasıyla gündeme geldi. Şimdi ise Survivor All Star 2024 sezonunun şampiyonu Ogeday Girişken, sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir dönem Nisa Bölükbaşı'yla da aşk yaşayan Girişken'in paylaşımına yorum yağdı. İşte detaylar...