72 kilo veren Esin Gündoğdu’yu tanı tanıyabilirsen! Dansıyla adeta şov yaptı! Gören dönüp bir daha baktı! İşte zayıflama sırrı...

Aşk Yeniden, Yeni Gelin, Avrupa Yakası, Vermem Seni Ellere gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Esin Gündoğdu, verdiği kilolarla adından söz ettirmişti. 72 kilo veren ve bambaşka bir görünüme kavuşan oyuncunun zayıflama sırrı da sık sık merak konusu olmuştu. Günden güne eriyen Gündoğdu, şimdi ise dans şovuyla gündeme geldi. Dans ettiği anları Instagram'da yayınlayan ünlü oyuncuyu görenler tanımakta zorlanırken paylaşım sosyal medyayı salladı. İşte Esin Gündoğdu'nun o paylaşımı...