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72 kilo veren Esin Gündoğdu’yu tanı tanıyabilirsen! Dansıyla adeta şov yaptı! Gören dönüp bir daha baktı! İşte zayıflama sırrı...

Aşk Yeniden, Yeni Gelin, Avrupa Yakası, Vermem Seni Ellere gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Esin Gündoğdu, verdiği kilolarla adından söz ettirmişti. 72 kilo veren ve bambaşka bir görünüme kavuşan oyuncunun zayıflama sırrı da sık sık merak konusu olmuştu. Günden güne eriyen Gündoğdu, şimdi ise dans şovuyla gündeme geldi. Dans ettiği anları Instagram'da yayınlayan ünlü oyuncuyu görenler tanımakta zorlanırken paylaşım sosyal medyayı salladı. İşte Esin Gündoğdu'nun o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 11:02 Güncelleme 25 Haziran 2024, 11:17
72 kilo veren Esin Gündoğdu’yu tanı tanıyabilirsen! Dansıyla adeta şov yaptı! Gören dönüp bir daha baktı! İşte zayıflama sırrı... 1

Birçok dizide yer alan Esin Gündoğdu, kariyerinin yanı sıra verdiği kilolarla da sık sık adından söz ettirdi.

72 kilo veren Esin Gündoğdu’yu tanı tanıyabilirsen! Dansıyla adeta şov yaptı! Gören dönüp bir daha baktı! İşte zayıflama sırrı... 2

Toplam 72 kilo veren ve bambaşka bir görünüme kavuşan oyuncunun zayıflama sırrı da merak edilerek sık sık gündeme geldi.

Esin Gündoğdu'nun son haline bakın!

72 kilo veren Esin Gündoğdu’yu tanı tanıyabilirsen! Dansıyla adeta şov yaptı! Gören dönüp bir daha baktı! İşte zayıflama sırrı... 3

Günden güne eriyen Gündoğdu, şimdi ise dans şovuyla çok konuşuldu.

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