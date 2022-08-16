Çivileme Cansu! Cansu Dere bikinili olmayı sevdi şekilden şekile girdi! Fiziğiyle akılları alan 41'lik Cansu Dere...
Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Doktor Asya karakterini canlandıran Cansu Dere, dizinin final yapmasının ardından tatile çıkmıştı. Yaz başından bu yana tüm sezonun yorgunluğu atan Cansu Dere, kendisinden beklenmeyecek şekilde bikinili paylaşımlar yaparak herkesi şaşırtmıştı. Bikinili poz vermeye alışan 41 yaşındaki başarılı oyuncu bu kez bikinili görüntülendi. İşte Cansu Dere'nin o anları.
16.08.2022 09:15 - Son Güncelleme: 16.08.2022 09:15
ÇİVİLEME CANSU
Kanal D'nin geçen sezon final yapan dizisi 'Sadakatsiz'in 'Asya'sı Cansu Dere yaz başından beri tatilde.