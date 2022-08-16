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Haberler Magazin Çivileme Cansu! Cansu Dere bikinili olmayı sevdi şekilden şekile girdi! Fiziğiyle akılları alan 41'lik Cansu Dere...

Çivileme Cansu! Cansu Dere bikinili olmayı sevdi şekilden şekile girdi! Fiziğiyle akılları alan 41'lik Cansu Dere...

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Doktor Asya karakterini canlandıran Cansu Dere, dizinin final yapmasının ardından tatile çıkmıştı. Yaz başından bu yana tüm sezonun yorgunluğu atan Cansu Dere, kendisinden beklenmeyecek şekilde bikinili paylaşımlar yaparak herkesi şaşırtmıştı. Bikinili poz vermeye alışan 41 yaşındaki başarılı oyuncu bu kez bikinili görüntülendi. İşte Cansu Dere'nin o anları.

16.08.2022 09:15 - Son Güncelleme: 16.08.2022 09:15
Çivileme Cansu! Cansu Dere bikinili olmayı sevdi şekilden şekile girdi! Fiziğiyle akılları alan 41’lik Cansu Dere...

Rol aldığı "Sadakatsiz" dizisi final yapan Cansu Dere, tatilin tadını Marmaris'te çıkarıyor.

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Çivileme Cansu! Cansu Dere bikinili olmayı sevdi şekilden şekile girdi! Fiziğiyle akılları alan 41’lik Cansu Dere...

Sık sık yaptığı bikinili paylaşımlarla gündeme gelen Cansu Dere bu kez bikinili yakalandı.

Çivileme Cansu! Cansu Dere bikinili olmayı sevdi şekilden şekile girdi! Fiziğiyle akılları alan 41’lik Cansu Dere...

Cansu Dere, Marmaris'te arkadaşlarıyla birlikte tekne tatili yapıyor. Ünlü oyuncu önceki gün deniz ve güneşin tadını çıkarırken objektife yansıdı.

Çivileme Cansu! Cansu Dere bikinili olmayı sevdi şekilden şekile girdi! Fiziğiyle akılları alan 41’lik Cansu Dere...

ÇİVİLEME CANSU

Kanal D'nin geçen sezon final yapan dizisi 'Sadakatsiz'in 'Asya'sı Cansu Dere yaz başından beri tatilde.

Çivileme Cansu! Cansu Dere bikinili olmayı sevdi şekilden şekile girdi! Fiziğiyle akılları alan 41’lik Cansu Dere...

Oyuncu, şimdi de Marmaris Bozburun'da yaşayan yakın dostu Tanem Sivar'ın yanında.

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