Prof. Dr. Sefa Saygılı değerlendirdi: Alkollü araç kullanan Defne Samyeli hakkında verilen karar hatalı ve kötü örnek olabilir

"DEFNE SAMYELİ'NE DAVA AÇILMALIDIR"

Defne Samyeli hakkında mahkemenin verdiği kararın hatalı ve kötü örnek teşkil edebileceğinin altını çizen Saygılı, "Alkole her bireyin verdiği tepkiler farklı farklıdır. Bu yüzden trafikte alkollü olduğu tespit edilen (bilhassa alkol oranı 0,30'dan yüksekse) kişiye serebellar test yapılması da gerekir. Güvenli sürüş yeteneğini kaybedip kaybetmediği böyle anlaşılır. Bir başka nokta da alkollü araç kullandığı için Defne Samyeli'ne Türk Ceza Kanunu'nun 179/3. fıkrasından(***) muhakkak dava açılmalıdır" ifadelerini kullandı.



