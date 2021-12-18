Prof. Dr. Sefa Saygılı değerlendirdi: Alkollü araç kullanan Defne Samyeli hakkında verilen karar hatalı ve kötü örnek olabilir
Şişli'de yapılan denetimde Defne Samyeli'nin 0.51 promil alkollü olduğu tespit edilip ehliyetine 6 aylığına el konulmuş sonrasında da polisin alkolmetresinin hatalı olduğunu iddia edip mahkemeye başvuran Samyeli'nin cezası iptal edilip ehliyeti geri verilmişti. Prof. Dr. Sefa Saygılı, Defne Samyeli hakkında mahkemenin verdiği kararı değerlendirdi. Söz konusu kararın hatalı ve kötü örnek teşkil edebileceğini vurgulayan Saygılı, alkole her bireyin verdiği tepkinin farklı olduğunu söyleyerek serebellar test yapılması gerektiğini ifade etti. İşte Saygılı'nın konuya ilişkin değerlendirmeleri...
Defne Samyeli, Şişli'de polis çevirmesine takıldı. Yapılan denetimde Samyeli'nin 0.51 promil alkollü olduğu tespit edilip ehliyetine 6 aylığına el konuldu. Polisin alkolmetresinin hatalı olduğunu iddia eden sunucu, hastaneye giderek kanındaki alkol oranının ölçülmesini istedi.
PARA CEZASI İPTAL
Sabaha karşı 02.38'de trafik uygulamasında 0.51 promil alkollü çıkan Samyeli, 04.06'da hastanede tahlil yaptırdı. Bu kez kanındaki alkol oranı 0.27 çıktı.
Hastane, verdiği raporda trafik denetiminden 85 dakika sonra tahlil yapıldığını, kandaki alkol düzeyinin bir saatte ancak 0.15 promil düşebileceğini belirterek Samyeli'ni haklı buldu.
İstanbul Adliyesi'ne başvuran Samyeli raporunu sundu, hakimlik sunucuya yazılan 1.339 liralık idari para cezasını iptal edip ehliyeti geri verdi.
Prof. Dr. Sefa Saygılı, Defne Samyeli hakkında mahkemenin verdiği kararı değerlendirdi.
Alkollü trafiğe çıkmanın etkilerinden bahsen Sefa Saygılı, alkol oranı arttıkça trafik kazası yapma ihtimali belirgin şekilde artacağının altını çizdi.
"DEFNE SAMYELİ'NE DAVA AÇILMALIDIR"
Defne Samyeli hakkında mahkemenin verdiği kararın hatalı ve kötü örnek teşkil edebileceğinin altını çizen Saygılı, "Alkole her bireyin verdiği tepkiler farklı farklıdır. Bu yüzden trafikte alkollü olduğu tespit edilen (bilhassa alkol oranı 0,30'dan yüksekse) kişiye serebellar test yapılması da gerekir. Güvenli sürüş yeteneğini kaybedip kaybetmediği böyle anlaşılır. Bir başka nokta da alkollü araç kullandığı için Defne Samyeli'ne Türk Ceza Kanunu'nun 179/3. fıkrasından(***) muhakkak dava açılmalıdır" ifadelerini kullandı.
İşte Prof. Dr. Sefa Saygılı'nın konuya ilişkin değerlendirmeleri;
Dün medyada yer alan habere göre; Ünlü Türk köşe yazarı, Defne Samyeli Şişli'de polis çevirmesine takılmış. Yapılan denetimde Samyeli'nin 0,51 promil alkollü olduğu tespit edilmiş ve ehliyetine 6 aylığına el konulmuş.