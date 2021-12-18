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Haberler Magazin Kuzey Yıldızı'yla parlayan Aslıhan Güner çiçekli minisiyle sosyal medyayı salladı! Yeni yaşını kutlayan Aslıhan ortalığı yıktı geçti

Kuzey Yıldızı'yla parlayan Aslıhan Güner çiçekli minisiyle sosyal medyayı salladı! Yeni yaşını kutlayan Aslıhan ortalığı yıktı geçti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteri ile kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan ünlü oyuncu Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında doğum gününe özel paylaşımlarda bulundu. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Mert Kılıç ile romantik bir akşam yemeğiyle yeni yaşını kutlayan oyuncu, o anları sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Yemek öncesi çiçekli mini elbisesi ile verdiği pozu da yayınlayan Güner, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Aslıhan Güner'in o paylaşımı...

18.12.2021 00:13 - Son Güncelleme: 18.12.2021 00:13
Kuzey Yıldızı’yla parlayan Aslıhan Güner çiçekli minisiyle sosyal medyayı salladı! Yeni yaşını kutlayan Aslıhan ortalığı yıktı geçti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteri adını geniş kitlelere duyuran Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında doğum gününe özel paylaşımlarda bulundu.

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Kuzey Yıldızı’yla parlayan Aslıhan Güner çiçekli minisiyle sosyal medyayı salladı! Yeni yaşını kutlayan Aslıhan ortalığı yıktı geçti

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Mert Kılıç ile romantik bir akşam yemeğiyle yeni yaşını kutlayan oyuncu, o anları sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

Kuzey Yıldızı’yla parlayan Aslıhan Güner çiçekli minisiyle sosyal medyayı salladı! Yeni yaşını kutlayan Aslıhan ortalığı yıktı geçti

Doğum günü organizasyonuna çiçekli mini bir elbiseyle katılan oyuncu, yemek öncesi ayna karşısında verdiği bir pozu da takipçileriyle yayınladı.

Kuzey Yıldızı’yla parlayan Aslıhan Güner çiçekli minisiyle sosyal medyayı salladı! Yeni yaşını kutlayan Aslıhan ortalığı yıktı geçti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek Güner'i iltifat yağmuruna tuttu.

Kuzey Yıldızı’yla parlayan Aslıhan Güner çiçekli minisiyle sosyal medyayı salladı! Yeni yaşını kutlayan Aslıhan ortalığı yıktı geçti

İşte Aslıhan Güner'in o paylaşımı...

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