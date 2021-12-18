Kuzey Yıldızı'yla parlayan Aslıhan Güner çiçekli minisiyle sosyal medyayı salladı! Yeni yaşını kutlayan Aslıhan ortalığı yıktı geçti
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteri ile kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan ünlü oyuncu Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında doğum gününe özel paylaşımlarda bulundu. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Mert Kılıç ile romantik bir akşam yemeğiyle yeni yaşını kutlayan oyuncu, o anları sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Yemek öncesi çiçekli mini elbisesi ile verdiği pozu da yayınlayan Güner, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Aslıhan Güner'in o paylaşımı...
18.12.2021 00:13
- Son Güncelleme: 18.12.2021 00:13
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteri adını geniş kitlelere duyuran Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında doğum gününe özel paylaşımlarda bulundu.
Kendisi gibi oyuncu olan eşi Mert Kılıç ile romantik bir akşam yemeğiyle yeni yaşını kutlayan oyuncu, o anları sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.