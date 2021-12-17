Simge Sağın sahne kostümüyle yine çok konuşuldu! Kasığına kadar uzanan yırtmacı ve göğüs dekoltesiyle sosyal medyaya damga vurdu
Simge Sağın sahne kostümüyle yine çok konuşuldu! Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Simge Sağın, sahne için tercih ettiği elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu. İddialı tarzı ile sık sık gündeme gelen Sağın, derin göğüs dekoltesi ve kasığına kadar uzanan yırtmacıyla sahnede verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede Instagram'da hızla yayıldı. İşte Simge Sağın'ın sosyal medyaya damga vuran sahne kostümü...
17.12.2021 23:46
- Son Güncelleme: 17.12.2021 23:46
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, sesi ve yorumunun yanı sıra sahnede tercih ettiği kostümlerle de sık sık adından söz ettiriyor.
Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Simge Sağın, son sahnesinde giydiği kıyafetle yine çok konuşuldu.