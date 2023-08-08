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"Prensip olarak öpüşmem aynı yatağa girmem" Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre'den olay sözler! Yeşilçam'ın usta ismi...

Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i olarak hafızalara kazınan ve yıllar geçtikçe daha da güzelleşen Nebahat Çehre her daim kendisine hayran bırakan bir isim. Geçtiğimiz günlerde plaj keyfi sırasında bikinili görüntü verenn Nebahat Çehre bu kez yaptığı bir açıklamayla gündemde.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 12:48 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 12:48
Prensip olarak öpüşmem aynı yatağa girmem Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i Nebahat Çehre’den olay sözler! Yeşilçam’ın usta ismi... 1

Türkiye'nin yaşlanmayan güzeli olarak anılan 79 yaşındaki Nebahat Çehre fit hali ile değme mankenlere taş çıkarıyor.

Prensip olarak öpüşmem aynı yatağa girmem Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i Nebahat Çehre’den olay sözler! Yeşilçam’ın usta ismi... 2

Çehre geçtiğimiz günlerde bikinili görüntülenmişti.

Prensip olarak öpüşmem aynı yatağa girmem Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i Nebahat Çehre’den olay sözler! Yeşilçam’ın usta ismi... 3

Yıllara meydan okuyan sanatçı Nebahat Çehre adeta gençlik iksiri içmiş gibi.

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