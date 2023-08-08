"Prensip olarak öpüşmem aynı yatağa girmem" Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre'den olay sözler! Yeşilçam'ın usta ismi...

Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i olarak hafızalara kazınan ve yıllar geçtikçe daha da güzelleşen Nebahat Çehre her daim kendisine hayran bırakan bir isim. Geçtiğimiz günlerde plaj keyfi sırasında bikinili görüntü verenn Nebahat Çehre bu kez yaptığı bir açıklamayla gündemde.
Türkiye'nin yaşlanmayan güzeli olarak anılan 79 yaşındaki Nebahat Çehre fit hali ile değme mankenlere taş çıkarıyor.
Çehre geçtiğimiz günlerde bikinili görüntülenmişti.
Yıllara meydan okuyan sanatçı Nebahat Çehre adeta gençlik iksiri içmiş gibi.