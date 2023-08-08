Neslihan Atagül'den yatak odası paylaşımı! Eşi Kadir Doğulu'yla yatak pozu sosyal medyayı ikiye böldü “Mahrem diye bir şey var”

Neslihan Atagül'ün 2016 yılında nikah masasına oturduğu Kadir Doğulu tarafından ihanete uğradığı ve çiftin boşanacakları yönündeki haberler sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Kötü günleri geride bırakan ve birlikte tatile çıkan çiftten Neslihan Atagül, son yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Eşiyle tekne tatiline çıkan oyuncu, Kadir Doğulu ile yatakta verdiği bir pozu yayınladı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede gündem olurken sosyal medyayı ikiye böldü. İşte o paylaşım...
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2016 yılında görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. Ünlü çift, romantik açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi.
Ancak geçen aylarda çiftin evliliğine nazar değdi. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, ihanet iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Kadir Doğulu'nun Çeşme'de bir kadınla çekilen sarmaş dolaş görüntüleri günlerce konuşulurken Atagül, eşinin arkasında durarak evliliğine sahip çıktı.