Olay çift ayrıldı! Mert Ramazan Demir sevgilisi Afra Saraçoğlu'yu aldattı! "Ayaklarını öpse de affedilecek gibi değil"

Birlikte rol aldıkları dizideki arkadaşlıkları aşk dönüşen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Tüm sezona damgasını vuran aşk iddiaları sonrası denizde sarmaş dolaş görüntülenen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir cephesinde yaşananlar herkesi şoke etti. İddiaya göre; Demir, Saraçoğlu'yu aldattı. İddianın hemen ardında da çiftin ayrıldığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte haberin detayları...