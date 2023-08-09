PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Magazin Galerileri

Olay çift ayrıldı! Mert Ramazan Demir sevgilisi Afra Saraçoğlu'yu aldattı! "Ayaklarını öpse de affedilecek gibi değil"

Birlikte rol aldıkları dizideki arkadaşlıkları aşk dönüşen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Tüm sezona damgasını vuran aşk iddiaları sonrası denizde sarmaş dolaş görüntülenen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir cephesinde yaşananlar herkesi şoke etti. İddiaya göre; Demir, Saraçoğlu'yu aldattı. İddianın hemen ardında da çiftin ayrıldığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte haberin detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 13:07 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 13:07
Olay çift ayrıldı! Mert Ramazan Demir sevgilisi Afra Saraçoğlu’yu aldattı! Ayaklarını öpse de affedilecek gibi değil 1

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu gündemden düşmüyor.

Olay çift ayrıldı! Mert Ramazan Demir sevgilisi Afra Saraçoğlu’yu aldattı! Ayaklarını öpse de affedilecek gibi değil 2

Mert Ramazan Demir ile Saraçoğlu'nun, Urla tatili magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Olay çift ayrıldı! Mert Ramazan Demir sevgilisi Afra Saraçoğlu’yu aldattı! Ayaklarını öpse de affedilecek gibi değil 3

Sürekli birlikte görüntülenen ancak arkadaş olduklarını her fırsatta dile getiren ikili, Beril Pozam'ın paylaşımında ise el eleydi.

SON DAKİKA