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Prens William ve Harry'i unutturdular! Onlar İngiltere'nin asi Kraliyet'i...

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en popüler üyeler her daim Prens Harry ve Prens William olmuştur. Ardından evlendiler ve aileye Kate Middleton ve Meghan Markle da katıldı. Her ne kadar Prens Harry ve Meghan Markle görevlerini bıraksalarda yine tüm ilgi onların üzerinde. Ancak kraliyette taht sırasında çok gerilerde olmalarına rağmen bu çiftlerden daha fazla dikkat çeken genç ve 'asi' üyeler de var.

18.02.2020 19:06 - Son Güncelleme: 18.02.2020 19:16
Prens William ve Harry'i unutturdular! Onlar İngiltere'nin asi Kraliyet'i...

Yeni neslin 'asi' kraliyet üyeleri William - Kate ve Meghan - Harry çiftlerini gölgede bırakıyor. Kraliyette taht sıralamasında geride bulunan bu gençlerin tamamı rahat yaşamlarıyla dikkatleri çekiyor. İşte kraliyetin asi üyeleri...

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Prens William ve Harry'i unutturdular! Onlar İngiltere'nin asi Kraliyet'i...

Eliza Manners

Belvoir Şato'sunda lüks yaşamıyla dikkat çeken Eliza Manners aslında Rutland Dükü'nün kızı.

Prens William ve Harry'i unutturdular! Onlar İngiltere'nin asi Kraliyet'i...

22 yaşındaki Eliza, üst düzey kraliyet üyelerine kıyasla sık sık sosyal medya hesabından lüks yaşantısını gözler önüne seriyor, eğleniyor.

Prens William ve Harry'i unutturdular! Onlar İngiltere'nin asi Kraliyet'i...

Taht sıralamasında yeri dahi belli olmayan Eliza, kraliyetin verdiği imkanlardan faydalansa da kuralların sıklıkla dışına çıkıyor.

Prens William ve Harry'i unutturdular! Onlar İngiltere'nin asi Kraliyet'i...

En son bir bikini koleksiyonu çıkaran ve modellik kariyerine devam eden Eliza takipçi sayısını gün geçtikçe artırıyor.

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