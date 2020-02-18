Prens William ve Harry'i unutturdular! Onlar İngiltere'nin asi Kraliyet'i...
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en popüler üyeler her daim Prens Harry ve Prens William olmuştur. Ardından evlendiler ve aileye Kate Middleton ve Meghan Markle da katıldı. Her ne kadar Prens Harry ve Meghan Markle görevlerini bıraksalarda yine tüm ilgi onların üzerinde. Ancak kraliyette taht sırasında çok gerilerde olmalarına rağmen bu çiftlerden daha fazla dikkat çeken genç ve 'asi' üyeler de var.
18.02.2020 19:06
- Son Güncelleme: 18.02.2020 19:16
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