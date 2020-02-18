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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç estetik harikası çıktı: Sen de mi be Esra!

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Gökhan Töre'nin eski eşi olan başarılı oyuncu Esra Bilgiç, eski haliyle görenleri hayrete düşürdü. Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u olarak tanıdığımız Esra Bilgiç şimdilerde Ramo adlı dizide rol alıyor. 27 yaşındaki güzel yıldız Sibel karakterine hayat veriyor. Esra Bilgiç dizi de yer altı dünyasının bilinen isimlerinden olan Cengiz'in kızıdır. İyi eğitim almış akıllı bir kadın olan Sibel, Ramo'ya aşıktır. Ancak çok sevdiği babasına Ramo'nun savaş açması onu arada bırakacaktır. Esra Bilgiç Ramo dizisi ile olduğu kadar, yaptırdığı estetik ile de gündeme geldi. Hayranları eski halini görünce şoke oluyor.

18.02.2020 17:54 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





