Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç estetik harikası çıktı: Sen de mi be Esra!
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Gökhan Töre'nin eski eşi olan başarılı oyuncu Esra Bilgiç, eski haliyle görenleri hayrete düşürdü. Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u olarak tanıdığımız Esra Bilgiç şimdilerde Ramo adlı dizide rol alıyor. 27 yaşındaki güzel yıldız Sibel karakterine hayat veriyor. Esra Bilgiç dizi de yer altı dünyasının bilinen isimlerinden olan Cengiz'in kızıdır. İyi eğitim almış akıllı bir kadın olan Sibel, Ramo'ya aşıktır. Ancak çok sevdiği babasına Ramo'nun savaş açması onu arada bırakacaktır. Esra Bilgiç Ramo dizisi ile olduğu kadar, yaptırdığı estetik ile de gündeme geldi. Hayranları eski halini görünce şoke oluyor.
Ramo dizisinde canlandırdığı Esra Bilgiç karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkan Esra Bilgiç'in estetiksiz hali görenleri şaşırttı. İşte Esra Bilgiç ve birçok ünlü ismin estetiksiz hali… 14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi'nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent'in Uluslarası İlişkiler Bölümüne başladı. Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisidir.
RAMO SİBEL KİMDİR?
Yer altı dünyasının patronu Cengiz'in kızı… Aklı başında, iyi eğitim almış, cesur, güçlü bir kadın. Çok sevdiği babasına ve ailesine karşı açılan beklenmedik savaş, Sibel'in hayatını kökten değiştirir. Kim dost kim düşman ayırt edemez. Tüm bu karışıklığın içinde yaşadığı asıl savaş ise ruhundadır. Aşk mı? Nefret mi?