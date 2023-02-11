Prens William, Kate Middleton, Mohsen Namjoo, Shakira ve daha nicesi... Dünyadan yardım eli: "Türkiye! Güzel anam ve senin asil halkın..."

William ile Kate'in resmi Twitter hesaplarından paylaşılan mesajda "Bu hafta Türkiye ve Suriye'den gelen üzücü görüntüleri izleyince dehşete kapıldık. Depremden etkilenenlerle birlikteyiz. Sahadaki mücadeleye yardımcı olmak için DEC'in düzenlediği kampanyayı desteklemekten memnuniyet duyarız" satırları yer aldı.

