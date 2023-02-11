Prens William, Kate Middleton, Mohsen Namjoo, Shakira ve daha nicesi... Dünyadan yardım eli: "Türkiye! Güzel anam ve senin asil halkın..."
Prens William, Kate Middleton, Mohsen Namjoo, Shakira, Antonio Banderas, Della Miles, Simone Simons, Russel Crowe ve daha nicesi merkez üssü Kahramanmaraş olan Türkiye depreminin ardından destek ve taziye mesajları yayınladı. İşte dünya çapında tanınan yıldızlardan gelen o mesajlar...
11.02.2023 14:03 - Son Güncelleme: 11.02.2023 14:10
"TÜRKİYE! GÜZEL ANAM VE SENİN ASİL HALKIN..."
Prens William, Kate Middleton, Mohsen Namjoo, Shakira ve daha nicesi... Dünyadan yardım eli uzandı.
Dünyaca ünlü sanatçılar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden Türkiye'ye taziye mesajları yayınladı.
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William ile Kate'in resmi Twitter hesaplarından paylaşılan mesajda "Bu hafta Türkiye ve Suriye'den gelen üzücü görüntüleri izleyince dehşete kapıldık. Depremden etkilenenlerle birlikteyiz. Sahadaki mücadeleye yardımcı olmak için DEC'in düzenlediği kampanyayı desteklemekten memnuniyet duyarız" satırları yer aldı.