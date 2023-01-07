Prens Harry'nin babası Kral Charles değil de bir başkası mı sonunda itiraf geldi! Sünnet olduğunu açıklayan Harry'nin annesi Diana...
Kraliçe 2. Elizabeth'in, geçtiğimiz aylardaki ölümünün ardından bir değişim sürecine giren Mountbatten - Windsor ailesi için sular bir türlü durulmuyor. Tüm dünya bir süredir Harry ile Meghan'ın, Netflix'te yayınlanacak olan 'Harry and Meghan' belgeseline kilitlenmişti. O belgesel yayınlandı yayınlamasına ama şimdi sırada Harry'nin kitabı var. Nitekim Harry'nin yayınlanacak kitabından ilk detaylar ortalığı karıştırmaya yetti de arttı bile. Bu kez gündem Harry'nin babasının kim olduğu ve sünnet itirafı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz ay Harry&Meghan belgeseliyle dünyanın konuştuğu çift haline gelen Prens Harry ve Meghan Markle geri adım atmıyor. Şimdilerde itiraflarının bulunduğu kitabı çıkarmak için gün sayan Harry'nin itiraflar kitabından sızan bir bölüm önceki gün sızmış, Harry'in 'Ağabeyim beni dövdü" ifadelerini kullandığı iddia edilmişti. Bu sızıntının ardından kitaptan yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
Kraliyet unvanlarını geride bırakan ve her açıklamalarıyla gündeme düşen Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin Netflix platformunda yayımlanan belgeselleri son zamanlarda İngiltere ve dünya basınını oldukça meşgul ediyor.
Prens Harry, bu reality şovun yeni bölümünde ise yakında yayımlayacağı otobiyografisi Spare'den bir bölüm paylaşmıştı. Harry paylaştığı bölümde abisi William'ın kendisini dövdüğünü ifade etmişti.
"Spare" (Yedek) adlı otobiyografik kitabının yayınlanmasına günler kala ifşa olan içeriğiyle gündeme gelen Prens Harry'nin kitabından yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
Prens Harry kitabında, hem kendisinin hem de abisi Prens William'ın sünnetli olduklarını söyledi. Harry'nin babası Kral Charles ile iki amcasının da sünnetli olduğu söylentileri gündeme geldi.