Gayrimeşru oğlu olduğu iddia edilmişti! Şarkıcı Doğuş'un DNA sonucu belli oldu! Şoke eden benzerlik sonrası babalık testi her şeyi ortaya koydu
Doğuş'a açılanan babalık davası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. DNA sonucu belli oldu. Azerbaycan'da yaşayan 22 yaşındaki Seyid isimli bir genç Doğuş'un babası olduğunu iddia etmişti. Doğuş'un oğlu olduğunu iddia eden Seyid isimli genç ünlü şarkıcıya babalık davası açmıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan olayın ardından Doğuş DNA örneği vermişti. Günler sonra DNA testi sonucu belli oldu ve gerçekler ortaya çıktı.
07.01.2023 16:53 - Son Güncelleme: 07.01.2023 17:07
16 DNA işaretleyicisi ile yapılan testlerde; yüzde 99.99 ile babası olmadığını öğrenen Doğuş rahat bir nefes aldı. Eşi Hoşgedem Hidayetkızı ile arası bozulan şarkıcı aklanarak temize çıktı.