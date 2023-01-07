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Haberler Magazin Gayrimeşru oğlu olduğu iddia edilmişti! Şarkıcı Doğuş'un DNA sonucu belli oldu! Şoke eden benzerlik sonrası babalık testi her şeyi ortaya koydu

Gayrimeşru oğlu olduğu iddia edilmişti! Şarkıcı Doğuş'un DNA sonucu belli oldu! Şoke eden benzerlik sonrası babalık testi her şeyi ortaya koydu

Doğuş'a açılanan babalık davası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. DNA sonucu belli oldu. Azerbaycan'da yaşayan 22 yaşındaki Seyid isimli bir genç Doğuş'un babası olduğunu iddia etmişti. Doğuş'un oğlu olduğunu iddia eden Seyid isimli genç ünlü şarkıcıya babalık davası açmıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan olayın ardından Doğuş DNA örneği vermişti. Günler sonra DNA testi sonucu belli oldu ve gerçekler ortaya çıktı.

07.01.2023 16:53 - Son Güncelleme: 07.01.2023 17:07
Gayrimeşru oğlu olduğu iddia edilmişti! Şarkıcı Doğuş’un DNA sonucu belli oldu! Şoke eden benzerlik sonrası babalık testi her şeyi ortaya koydu

Magazin dünyasında bomba gibi düşen şarkıcı Doğuş'un babalık davasında flaş bir gelişme yaşandı.

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Gayrimeşru oğlu olduğu iddia edilmişti! Şarkıcı Doğuş’un DNA sonucu belli oldu! Şoke eden benzerlik sonrası babalık testi her şeyi ortaya koydu

Kendisini mahkemeye veren ve öz babası olduğunu iddia eden 22 yaşındaki Seyid isimli gencin, babası olup olmadığını öğrenmek için DNA örneği veren Şarkıcı Doğuş'un, DNA sonucu belli oldu.

Gayrimeşru oğlu olduğu iddia edilmişti! Şarkıcı Doğuş’un DNA sonucu belli oldu! Şoke eden benzerlik sonrası babalık testi her şeyi ortaya koydu

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'ın ulaştığı DNA sonucunda, kıl ve kan örneği veren gerçek ismiyle Orhan Baltacı'nın, Seyid ismiyle örnek veren kişiyle hiçbir bağının olmadığı tespit edildi.

Gayrimeşru oğlu olduğu iddia edilmişti! Şarkıcı Doğuş’un DNA sonucu belli oldu! Şoke eden benzerlik sonrası babalık testi her şeyi ortaya koydu

16 DNA işaretleyicisi ile yapılan testlerde; yüzde 99.99 ile babası olmadığını öğrenen Doğuş rahat bir nefes aldı. Eşi Hoşgedem Hidayetkızı ile arası bozulan şarkıcı aklanarak temize çıktı.

Gayrimeşru oğlu olduğu iddia edilmişti! Şarkıcı Doğuş’un DNA sonucu belli oldu! Şoke eden benzerlik sonrası babalık testi her şeyi ortaya koydu

Doğuş'un bu olay sonrası eşini ve çocuklarını Dubai'ye tatile götürmesi ise gözlerden kaçmadı.

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