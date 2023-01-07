Hadise sosyal medyada topa tutuldu! Daha önce sahte dediği kürk gerçek çıkan Hadise 150 bin TL'lik kürküyle olay oldu
Ünlü şarkıcı Hadise'nin adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk dedikodularına karışmıştı. Ebru Gündeş ile evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, haberleri yalanlamış ve ünlü şarkıcının Mehmet Dinçerler'le evlenmesi üzerine konu kapanmıştı. Ancak 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliklerini sonlandıran Hadise, önceki gece görüntülendi. Gülücükler saçan Hadise'de en dikkat çeken detay ise, üzerindeki kürktü.
07.01.2023 12:45 - Son Güncelleme: 07.01.2023 13:56
Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarla magazinin gözde isimleri arasında yer alıyor. Her hareketiyle olay yaratan Hadise, son olarak sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
Geçen aylarda Hadise'nin kürkle yaptığı bir paylaşım, hayvanseverler tarafından çok sert bir dille eleştirilmişti.
Eleştirilerin ardından Hadise açıklama yapmış, "Kürk sahte. Gerçek değil ama gerçek gibi duruyor" demişti. Ancak kürk gerçek çıkmıştı.