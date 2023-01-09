Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı'nın eşi 'yerli Barbara Palvin' güzelliğiyle baş döndürüyor! Kaşla göz arasında bir de çocuk yapmışlar
Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı'nın eşi 'yerli Barbara Palvin' güzelliğiyle baş döndürüyor! Kaşla göz arasında bir de çocuk yapan çift sosyal medya gündeminde. Selahattin Paşalı, Ömer dizisiyle ekranlara döndü. 7 aylık hamile sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da nikah masasına oturduktan sonra Leyla Pera adını verdikleri kızlarını kucaklarını alan çifti görenler hayran kalıyor. Lara Tümer Paşalı'nın güzelliği ise dillere destan oldu. İşte Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı'nın eşi ve kızı...
09.01.2023 16:59 - Son Güncelleme: 09.01.2023 17:12
Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı'nın eşi "yerli Barbara Palvin" güzelliğiyle baş döndürüyor! Kaşla göz arasında bir de çocuk yapmışlar...
'Babil', 'Aşk 101' ve 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' gibi yapımlarda canlandırdığı karakterle yıldızı parlayan Selahattin Paşalı, sevgilisi Lara Tümer ile geçtiğimiz nisan ayında Bodrum'da evlendi.
Mutlu evliliğiyle parmakla gösterilen yakışıklı oyuncu Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Paşalı güzelliğiyle hayran bırakıyor.