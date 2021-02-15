Prens Harry ve Meghan Markle ikinci bebeğini bekliyor! Meghan Markle'ın hamilelik pozunda dikkat çeken detay

HAMİLE KALDI, DÜŞÜK YAPTI

Markle, 25 Kasım'da New York Times için kaleme aldığı makalede, geçen temmuz ayında düşük yaptığını açıklamıştı. Düşes, duygusal yazısında, "Bir çocuğu kaybetmek, pek çok kişi tarafından deneyimlenen ancak çok az kişinin bahsettiği, dayanılmaz bir keder taşımak demek" ifadesini kullanmıştı.