Prens Harry ve Meghan Markle ikinci bebeğini bekliyor! Meghan Markle'ın hamilelik pozunda dikkat çeken detay
2020'nin başlarında Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. İkinci bebek beklediklerini paylaşan Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin fotoğrafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Temmuz ayında düşük yapan Meghan Markle'ın oğlu Archie'ye kardeş geleceğini duyurduğu fotoğraftaki elbise detayı dikkatlerden kaçmadı.
ELBİSE DETAYI VE ANLAMI
39 yaşındaki Meghan Markle ve 36 yaşındaki Prens Harry, hamilelik haberini fotoğrafçı arkadaşları Misan Harriman'ın çektiği siyah beyaz bir fotoğrafla birlikte duyurdu. Fotoğrafta karnı belirginleşen Düşes, Prens Harry'nin kucağına yatarken görülüyor. Fotoğrafta dikkat çeken detay, Düşes'in oğlu Archie'ye hamileyken giydiği Carolina Herrera tasarımı elbiseyi tekrar giymiş olması. Markanın kreatif direktörü Wes Gordon ile Misan Harriman, çiftin fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak tebrik ettiler.
HAMİLE KALDI, DÜŞÜK YAPTI
Markle, 25 Kasım'da New York Times için kaleme aldığı makalede, geçen temmuz ayında düşük yaptığını açıklamıştı. Düşes, duygusal yazısında, "Bir çocuğu kaybetmek, pek çok kişi tarafından deneyimlenen ancak çok az kişinin bahsettiği, dayanılmaz bir keder taşımak demek" ifadesini kullanmıştı.
NORMAL AİLE HAYATI İSTEDİLER
Meghan ve Harry çifti, geçen yıl kraliyet ailesi rollerini resmi olarak bıraktı. Kararda, normal bir aile hayatına sahip olma isteklerinin belirleyici olduğu belirtildi. Bir saray kaynağı daha önce People dergisine konuşarak, çiftin kraliyetten ayrılmalarıyla ilgili "Nükleer düğmeye basacaklarını biliyorlar" demişti.