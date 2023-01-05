Ebru Şallı oğlu Beren ve müstakbel geliniyle! Kameraları gören aşıklar kaçtı anne Şallı: "Gelin - kaynana alışverişte yazarsınız"
Ebru Şallı oğlu Beren ve müstakbel geliniyle! Kameraları gören aşıklar kaçtı, anne Şallı ise gazetecilerle sohbet etti. Oğlu Beren ve oğlunun kız arkadaşı ile alışverişte görüntülenen Ebru Şallı'nın yüzündeki değişim dikkat çekti. Ünlü model, sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı'nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, 2020'nin Nisan ayında lenfoma nedeniyle hayata veda etmiş, Ebru Şallı ise teselliyi büyük oğlu Beren'de bulmuştu...
"GELİN - KAYNANA ALIŞVERİŞTE YAZARSINIZ"
Ebru Şallı oğlu Beren ve müstakbel geliniyle! Kameraları gören aşıklar kaçtı anne Şallı ise gazetecilerle sohbet etti.
Ebru Şallı, Harun Tan ile evliliğinden olan oğlu Beren ve oğlunun kız arkadaşı ile birlikte bir AVM'de görüntülendi. Flaşların patlamasıyla panik yaşayan Beren, kız arkadaşıyla birlikte hızla uzaklaşırken, anne Ebru Şallı muhabirlerle sohbet etti.
Ebru Şallı "Beren küçüklüğünden beri fotoğraf çektirmeyi sevmez. Biz bile beraber çekemiyoruz, sevmediği için gitti." dedi.
Şallı 'Oğlunuzun yanındaki sevgilisiydi galiba. El ele yürürken bir anda uzaklaştılar. Gelininiz ile alışverişe mi çıktınız?' sorusuna 'Evet, kendisi oğlumun kız arkadaşı. Beraber alışveriş yapmaya geldik. Sonrasında da bir şeyler içeceğiz.' yanıtını verdi. Ebru Şallı ardından "Biz daha önce tanışmıştık oğlumun kız arkadaşı ile. Gelin-Kaynana alışverişte diye yazarsınız kesin." dedi.