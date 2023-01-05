Ebru Şallı oğlu Beren ve müstakbel geliniyle! Kameraları gören aşıklar kaçtı anne Şallı: "Gelin - kaynana alışverişte yazarsınız"

Şallı 'Oğlunuzun yanındaki sevgilisiydi galiba. El ele yürürken bir anda uzaklaştılar. Gelininiz ile alışverişe mi çıktınız?' sorusuna 'Evet, kendisi oğlumun kız arkadaşı. Beraber alışveriş yapmaya geldik. Sonrasında da bir şeyler içeceğiz.' yanıtını verdi. Ebru Şallı ardından "Biz daha önce tanışmıştık oğlumun kız arkadaşı ile. Gelin-Kaynana alışverişte diye yazarsınız kesin." dedi.