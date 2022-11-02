Pozları görenlerin yüreğini hoplatıyor! "Ağzım açık kaldı..." Gönül Dağı'nın mülayim Mihriban'ına bakın!

Gönül Dağı dizisinin Mihriban'ı Hande Nur Tekin'in paylaşımlarını görenler şoka uğruyor. Gönül Dağı dizisinde Rıfat ile evlenen Mihriban karakterine hayat veriyor. Hande Nur Tekin'in rol gereği çok daha bakımsız durmasının ardından genç oyuncunun gerçekteki hali izleyenleri şoke etti. Başrollerinde; Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Melis Sevinç, Pınar Kaya ve Hazal Çağlar gibi başarılı isimlerin bulunduğu dizi, 2020 yılından beri ekranlara geliyor. Dizide Mihriban karakterine hayat veren Hande Nur Tekin, sosyal medya paylaşımlarıyla adeta ilgi odağı oldu. İşte Hande Nur Tekin'den yürekleri hoplatan o paylaşımlar...

Gönül Dağı oyuncuları arasına yeni katılan Mihriban karakteri, güzelliği ile ilk bölümden dikkatleri üzerine çekti.