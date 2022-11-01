MasterChef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek 9 yıl evli kalmıştı... Oğulları Zeno'dan duygulandıran not ve resim: "El üstünde tutmak..."
MasterChef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek 9 yıl evli kalmıştı... Oğulları Zeno'dan duygulandıran not ve resim geldi, sosyal medyada Demirbilek'in paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. MasterChef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde. 2012-2021 yılları arasında evli kalan çift, şimdilerde oğulları Zeno Tibet Zanna için dostluklarını sürdürmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Tuğçe Demirbilek oğlu Zeno Tibet'in yaptığı resmi ve yazdığı notu paylaştı. Danilo Zanna'nın eski eşi ve oğlu kısa sürede gündem oldu.
01.11.2022 13:10 - Son Güncelleme: 01.11.2022 13:18
"EL ÜSTÜNDE TUTMAK..."
MasterChef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek 9 yıl evli kalmıştı... Oğulları Zeno'dan duygulandıran not ve resim geldi, sosyal medya Tuğçe Demirbilek'in Instagram paylaşımına yorum ve beğeni yağdırdı.
Sevecen ve sempatik tavırlarıyla gönülleri fetheden Danilo, 2012-2021 yılları arasında Tuğçe Demirbilek ile evli kaldı.