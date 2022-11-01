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Haberler Magazin MasterChef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek 9 yıl evli kalmıştı... Oğulları Zeno'dan duygulandıran not ve resim: "El üstünde tutmak..."

MasterChef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek 9 yıl evli kalmıştı... Oğulları Zeno'dan duygulandıran not ve resim: "El üstünde tutmak..."

MasterChef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek 9 yıl evli kalmıştı... Oğulları Zeno'dan duygulandıran not ve resim geldi, sosyal medyada Demirbilek'in paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. MasterChef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde. 2012-2021 yılları arasında evli kalan çift, şimdilerde oğulları Zeno Tibet Zanna için dostluklarını sürdürmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Tuğçe Demirbilek oğlu Zeno Tibet'in yaptığı resmi ve yazdığı notu paylaştı. Danilo Zanna'nın eski eşi ve oğlu kısa sürede gündem oldu.

01.11.2022 13:10 - Son Güncelleme: 01.11.2022 13:18
MasterChef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek 9 yıl evli kalmıştı... Oğulları Zeno’dan duygulandıran not ve resim: El üstünde tutmak...

"EL ÜSTÜNDE TUTMAK..."

MasterChef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek 9 yıl evli kalmıştı... Oğulları Zeno'dan duygulandıran not ve resim geldi, sosyal medya Tuğçe Demirbilek'in Instagram paylaşımına yorum ve beğeni yağdırdı.

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MasterChef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek 9 yıl evli kalmıştı... Oğulları Zeno’dan duygulandıran not ve resim: El üstünde tutmak...

MasterChef'in İtalyan jüri üyesi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatımızda...

MasterChef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek 9 yıl evli kalmıştı... Oğulları Zeno’dan duygulandıran not ve resim: El üstünde tutmak...

Sevecen ve sempatik tavırlarıyla gönülleri fetheden Danilo, 2012-2021 yılları arasında Tuğçe Demirbilek ile evli kaldı.

MasterChef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek 9 yıl evli kalmıştı... Oğulları Zeno’dan duygulandıran not ve resim: El üstünde tutmak...

Zeno adında bir erkek çocuğu olan çift geçtiğimiz sene sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. 9 yaşındaki oğullarının velayeti ortak kaldı. Çocuğunun tüm masraflarını karşılayacak olan Danilo Zanna oğlunu her istediğinde görebilecek.

MasterChef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek 9 yıl evli kalmıştı... Oğulları Zeno’dan duygulandıran not ve resim: El üstünde tutmak...

ORTAK VELAYET
Duruşma çıkışında Danilo Zanna "Üzüldüm. Her şey yolunda" dedi. Zanna'ın avukatı Altın Mimir ise "Tanıkların müşterek çocukları var, anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları arkadaşlıkları devam edecek oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.

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