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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı torunu Berfin güzelliğiyle parmak ısırttı! Tam bir esmer bomba işte İmparator'un torunu Berfin

İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı torunu Berfin güzelliğiyle parmak ısırttı! Tam bir esmer bomba işte İmparator'un torunu Berfin

İbrahim Tatlıses'in bilindiği üzere çok kalabalık bir ailesi var. 7 çocuğu olduğu bilinen İbrahim Tatlıses'in göz önünde olan iki çocuğu var. Biri Dilan Çıtak Tatlıses, diğeri ise İdo Tatlıses. Onlarında dışındakiler ise gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Özellikle kızı Gülşen adeta sır olup ortalardan kaybolmuştu. Kısa bir süre önce İbrahim Tatlıses'in paylaşımı sonrası gün yüzüne çıkan Gülşen'in bu kez de kızı ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin'in güzelliği herkesi şaşkına çevirdi.

01.11.2022 12:38 - Son Güncelleme: 01.11.2022 12:38
İbrahim Tatlıses’in sır gibi sakladığı torunu Berfin güzelliğiyle parmak ısırttı! Tam bir esmer bomba işte İmparator’un torunu Berfin

Sosyal medyayı aktif kullanan 7 çocuk babası İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda gözlerden uzak tuttuğu kızlarından Gülşen'i Instagram sayfasından paylaşmıştı.

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İbrahim Tatlıses’in sır gibi sakladığı torunu Berfin güzelliğiyle parmak ısırttı! Tam bir esmer bomba işte İmparator’un torunu Berfin

"GÜLŞEN'İM KİMSEYLE KAVGA ETMEZ"

Kızı Gülşen'i paylaşan Tatlıses fotoğrafın üzerine "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez" yazmıştı.

İbrahim Tatlıses’in sır gibi sakladığı torunu Berfin güzelliğiyle parmak ısırttı! Tam bir esmer bomba işte İmparator’un torunu Berfin

İbrahim Tatlıses'in kızı da kendi kızı Berfin'i paylaştı.

İbrahim Tatlıses’in sır gibi sakladığı torunu Berfin güzelliğiyle parmak ısırttı! Tam bir esmer bomba işte İmparator’un torunu Berfin

TEYZESİ YORUM YAZDI

Tatlıses'in torununu görenler beğeni yağdırdı.

İbrahim Tatlıses’in sır gibi sakladığı torunu Berfin güzelliğiyle parmak ısırttı! Tam bir esmer bomba işte İmparator’un torunu Berfin

Fotoğrafa ilk yorum ise Tatlıses'in Perihan Savaş'tan olan kızı Zübeyde Melek'ten geldi.

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