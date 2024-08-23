Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun güzeller güzeli kayınvalidesine bakın! Sinem Kobal’ın annesi hayran bıraktı

Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise kayınvalidesi ile gündeme geldi. Sinem Kobal'ın güzeller güzeli annesi görenleri kendine hayran bıraktı. Anne Nuray Kobal'ı görenler "Sinem'in güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumunda bulundu.