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Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun güzeller güzeli kayınvalidesine bakın! Sinem Kobal’ın annesi hayran bıraktı

Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise kayınvalidesi ile gündeme geldi. Sinem Kobal'ın güzeller güzeli annesi görenleri kendine hayran bıraktı. Anne Nuray Kobal'ı görenler "Sinem'in güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumunda bulundu.

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 16:01 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 16:42
Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun güzeller güzeli kayınvalidesine bakın! Sinem Kobal’ın annesi hayran bıraktı 1

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında Sinem Kobal ile dünyaevine girdi.

Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun güzeller güzeli kayınvalidesine bakın! Sinem Kobal’ın annesi hayran bıraktı 2

Ünlü çift, 2020 yılında Lalin adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun güzeller güzeli kayınvalidesine bakın! Sinem Kobal’ın annesi hayran bıraktı 3

2022 yılında Leyla'nın dünyaya gelmesiyle ikinci kez aynı duyguyu tadan ünlü çift, örnek aile yaşantılarıyla sık sık adlarından söz ettirdi.

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