Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Elisa De Panicis Bodrum'da! İşte İtalyan modellerin tatil keyfi
O dünya futbolunun en iyi futbolcularından biri, Cristiano Ronaldo. Futbol tarihine geçen Cristiano Ronaldo aynı zamanda büyük bir magazin figürü. Serveti ve Juventus'tan aldığı ücretle dudak uçuklatan, sevgilisi Georgina Rodriguez ile her adımları merak edilen, hayatı tam bir başarı hikayesi olan Cristiano Ronaldo, şampiyonluk hediyesi olarak satın aldığı 9.5 milyon eurodeeğrindeki arabadan sonra eski sevgilisi ile gündeme geldi. Ronaldo'nun eski sevgilisi İtalyan model Elisa De Panicis, Türkiye'ye tatile geldi. Elisa De Panicis'in aralarında Mila Suarez'in de bulunduğu model arkadaşlarıyla eğlendiği anlar kameralara işte böyle yansıdı...
09.08.2020 09:48
- Son Güncelleme: 09.08.2020 10:00
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