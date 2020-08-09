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Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Bodrum'da! Yasak aşkıyla gündeme gelmişti...

Serenay Sarıkaya 22 yaşındayken 44 yaşındaki Antalyalı evli işadamı Murat Süğlün ile görüntülenmiş ve ardından ilişkinin 1.5 yıldır sürdüğü ortaya çıkmıştı. Acun Ilıcalı Instagram'dan Murat Süğlün ile fotoğraf paylaşınca, takipçileri Serenay ve Cem ikilisine dikkat çekti. Son olarak arasında 18 yaş fark olan Cem Yılmaz ile ayrıldığı iddia edilen Serenay Sarıkaya, aşkını affetti. Cem Yılmaz ile Bodrum'da yeniden bir araya gelen Serenay Sarıkaya'nın aldığı kilolar yine gündeme geldi.

09.08.2020 10:51 - Son Güncelleme: 09.08.2020 11:05
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Bodrum'da! Yasak aşkıyla gündeme gelmişti...

'Bitti' denilen Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkı devam ediyor. Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, altı aylık ilişkilerinde ilk krizi atlatmayı başardı. Ünlü çiftin Bodrum'da bir araya geldiği fotoğraf sosyal medyaya hızla yayıldı.

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Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Bodrum'da! Yasak aşkıyla gündeme gelmişti...

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın Bodrum'da birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Bodrum'da! Yasak aşkıyla gündeme gelmişti...

Serenay Sarıkaya'nın Antalya'lı eski yasak aşkı, iş adamı Murat Süğlün ile Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde gün bir araya geldi. Acun Ilcıalı, Murat Süğlün ile fotoğraf paylaşınca, sosyal medyada Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yorumları yerini aldı.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Bodrum'da! Yasak aşkıyla gündeme gelmişti...

Serenay Sarıkaya'nın evli ve 2 çocuk babası olan yasak aşkı Murat Süğlün ile fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı'ya, sosyal medyada, 'Aman Cem görmesin Acun' şeklinde yorumlar yapıldı.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Bodrum'da! Yasak aşkıyla gündeme gelmişti...

NASIL TANIŞTILAR?

Serenay Sarıkaya, 22 yaşındayken, 44 yaşındaki Antalyalı evli işadamı Murat Süğlün ile görüntülenmesinin ardından ilişkinin 1.5 yıldır sürdüğü ortaya çıkmış ve evli ve 2 çocuk babası Murat Süğlün'ün eşi Melek Süğlün yakın çevresine Sarıkaya ile eşinin basında çıkan haberleri için ilk kez açıklama yaptı. Yaşanan yasak aşk için Melek Süğlün, "Kocam bir hata yaptı. Ama fazla uzun sürmez." demişti.

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