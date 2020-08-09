Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Bodrum'da! Yasak aşkıyla gündeme gelmişti...
Serenay Sarıkaya 22 yaşındayken 44 yaşındaki Antalyalı evli işadamı Murat Süğlün ile görüntülenmiş ve ardından ilişkinin 1.5 yıldır sürdüğü ortaya çıkmıştı. Acun Ilıcalı Instagram'dan Murat Süğlün ile fotoğraf paylaşınca, takipçileri Serenay ve Cem ikilisine dikkat çekti. Son olarak arasında 18 yaş fark olan Cem Yılmaz ile ayrıldığı iddia edilen Serenay Sarıkaya, aşkını affetti. Cem Yılmaz ile Bodrum'da yeniden bir araya gelen Serenay Sarıkaya'nın aldığı kilolar yine gündeme geldi.
NASIL TANIŞTILAR?
Serenay Sarıkaya, 22 yaşındayken, 44 yaşındaki Antalyalı evli işadamı Murat Süğlün ile görüntülenmesinin ardından ilişkinin 1.5 yıldır sürdüğü ortaya çıkmış ve evli ve 2 çocuk babası Murat Süğlün'ün eşi Melek Süğlün yakın çevresine Sarıkaya ile eşinin basında çıkan haberleri için ilk kez açıklama yaptı. Yaşanan yasak aşk için Melek Süğlün, "Kocam bir hata yaptı. Ama fazla uzun sürmez." demişti.