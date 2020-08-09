Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Bodrum'da! Yasak aşkıyla gündeme gelmişti...

NASIL TANIŞTILAR?

Serenay Sarıkaya, 22 yaşındayken, 44 yaşındaki Antalyalı evli işadamı Murat Süğlün ile görüntülenmesinin ardından ilişkinin 1.5 yıldır sürdüğü ortaya çıkmış ve evli ve 2 çocuk babası Murat Süğlün'ün eşi Melek Süğlün yakın çevresine Sarıkaya ile eşinin basında çıkan haberleri için ilk kez açıklama yaptı. Yaşanan yasak aşk için Melek Süğlün, "Kocam bir hata yaptı. Ama fazla uzun sürmez." demişti.