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Hadise Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'e hesap açtı ama...Hadise'nin açtığı hesap kapandı mı?

Hadise - Kaan Yıldırım aşkı tüm hızıyla devam ederken, evlilik iddiaları yerini korumaya devam ediyor. İkilinin attığı her adım takip ediliyor. Son olarak tatile giden ünlü çiftten beklenen fotoğraf gelmiş, hem Hadise hem de Kaan Yıldırım sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmıştı. Hadise durumu bir üst seviyeye taşıdı ve sevgilisinin sevimli dostu Benek'e Instagram hesabı açtı. Profili kendisi yöneten Hadise, Benek Yıldırım isimli sosyal medya hesabından ilk paylaşımı da yaptı. Ancak bu haberin üzerinden kısa bir süre sonra Hadise kendi kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'Hesabın geri açılmasını bekliyoruz' notunu düştü. İşte detaylar.

08.08.2020 18:02 - Son Güncelleme: 08.08.2020 18:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





