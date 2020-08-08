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Hadise Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'e hesap açtı ama...Hadise'nin açtığı hesap kapandı mı?

Hadise - Kaan Yıldırım aşkı tüm hızıyla devam ederken, evlilik iddiaları yerini korumaya devam ediyor. İkilinin attığı her adım takip ediliyor. Son olarak tatile giden ünlü çiftten beklenen fotoğraf gelmiş, hem Hadise hem de Kaan Yıldırım sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmıştı. Hadise durumu bir üst seviyeye taşıdı ve sevgilisinin sevimli dostu Benek'e Instagram hesabı açtı. Profili kendisi yöneten Hadise, Benek Yıldırım isimli sosyal medya hesabından ilk paylaşımı da yaptı. Ancak bu haberin üzerinden kısa bir süre sonra Hadise kendi kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'Hesabın geri açılmasını bekliyoruz' notunu düştü. İşte detaylar.

08.08.2020 18:02 - Son Güncelleme: 08.08.2020 18:02
Hadise Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'e hesap açtı ama...Hadise'nin açtığı hesap kapandı mı?

Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'e de oldukça düşkün.

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Hadise Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'e hesap açtı ama...Hadise'nin açtığı hesap kapandı mı?

Sosyal medya hesabından Benek ile çekilen fotoğraflarını paylaşan Hadise, bir adım daha attı. Benek için özel bir Instagram hesabı açan Hadise, ilk fotoğrafı da paylaşmıştı.

Hadise Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'e hesap açtı ama...Hadise'nin açtığı hesap kapandı mı?

Hadise'nin fotoğrafına kısa sürede beğeni ve yorum yağarken, ünlü şarkıcı için, 'Annelik' olarak yorumlanmıştı.

Hadise Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'e hesap açtı ama...Hadise'nin açtığı hesap kapandı mı?

HESAP KAPANDI MI?

Ancak bu hamleden kısa bir sonra Hadise kendi hesabından Benek'in fotoğrafını paylaştı ve 'Hesabın geri açılmasını bekliyoruz' notunu düştü. Bu paylaşımın ardından Benek'in adına açılan sahte hesaplar türeyince profilin kapandığı anlaşıldı.

Hadise Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'e hesap açtı ama...Hadise'nin açtığı hesap kapandı mı?

Hadise'nin bu hamlesi ikilinin ilişkilerinin evliliğe gittiği yönünde yorumlanırken Hadise ile Kaan Yıldırım arasındaki yaş farkı merak edildi.

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