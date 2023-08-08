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Popstar'a Abidin'le yaşadığı aşkla damga vurmuş sonra ortadan kaybolmuştu! Sırra kadem basan Popstar Firdevs'in son hali...

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Osmantan Erkır'ın üstlendiği ve Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San, Deniz Seki, Zerrin Özer'in jüri koltuğunda oturduğu Popstar yarışmasıyla adını duyuran Firdevs Güneş, bir döneme damga vurmuştu. 13 hafta süren yarışmada Abidin ile finale kalan ve ikincilik elde eden Firdevs, yıllar sonra ortaya çıktı. 2014'te Erdoğan Avcı ile evlenen ve şimdilerde hayatını Bolu'da sürdüren Popstar Firdevs'in son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte Popstar Firdevs'in son hali...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 10:35 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 10:36
Popstar’a Abidin’le yaşadığı aşkla damga vurmuş sonra ortadan kaybolmuştu! Sırra kadem basan Popstar Firdevs’in son hali... 1

Bir döneme damga vuran Popstar yarışmasının tüm yarışmacıları hala aklımızda.

Popstar’a Abidin’le yaşadığı aşkla damga vurmuş sonra ortadan kaybolmuştu! Sırra kadem basan Popstar Firdevs’in son hali... 2

Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San, Deniz Seki ve Zerrin Özer'in jüri koltuğunda oturduğu Popstar yarışması döneminin reyting rekortmeniydi.

Popstar’a Abidin’le yaşadığı aşkla damga vurmuş sonra ortadan kaybolmuştu! Sırra kadem basan Popstar Firdevs’in son hali... 3

13 hafta süren yarışma sonunda Abidin ve Firdevs finale kaldı. Türkiye'nin ekranlara kilitlendiği final gecesinde şampiyonu SMS ile belirledi.

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