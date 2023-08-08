Popstar'a Abidin'le yaşadığı aşkla damga vurmuş sonra ortadan kaybolmuştu! Sırra kadem basan Popstar Firdevs'in son hali...

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Osmantan Erkır'ın üstlendiği ve Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San, Deniz Seki, Zerrin Özer'in jüri koltuğunda oturduğu Popstar yarışmasıyla adını duyuran Firdevs Güneş, bir döneme damga vurmuştu. 13 hafta süren yarışmada Abidin ile finale kalan ve ikincilik elde eden Firdevs, yıllar sonra ortaya çıktı. 2014'te Erdoğan Avcı ile evlenen ve şimdilerde hayatını Bolu'da sürdüren Popstar Firdevs'in son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte Popstar Firdevs'in son hali...