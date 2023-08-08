45 yaşındaki Hayfa Safi resmen eridi! Son halini görenin nutku tutuldu! Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe’sinin inanılmaz değişimi...

Kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Pabuççuoğlu, Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde Beton Ayşe karakterini canlandıran Hayfa Safi, yıllar sonra gündem oldu. Agresif, erkeksi, zayıf görünmekten hiç hoşlanmayan bir karakterle yıllarca izleyici karşısına çıkan oyuncunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Verdiği kilolarla dikkat çeken 45 yaşındaki Hayfa Safi için "Tanıyamadım", "Çok güzelleşmiş", "Gerçekten bu bizim Beton Ayşe mi?" yorumları yapıldı. İşte Hayfa Safi'nin son hali...